«دستان»، روایت تجربه اهالی فرهنگ و هنر از روزهای جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه فرهنگ و هنر همدار از روز دوشنبه ویدیوکست «دستان» را با محوریت روایت تجربهها و کنشهای اهالی فرهنگ و هنر در روزهای جنگ تحمیلی سوم منتشر میکند؛ مجموعهای با اجرای نادر سهرابی، تهیهکنندگی سعید ابوالحسنینژاد و سردبیری سیدرضا منتظری که میکوشد بخشی از حافظه فرهنگی این مقطع تاریخی را ثبت و روایت کند؛ حامد مهربانی نیز مشاور این پروژه است.
«دستان» در قالب گفتوگو با چهرههای فرهنگی و هنری، به سراغ روایتهایی میرود که کمتر مجال بازگو شدن یافتهاند؛ روایتهایی از تجربههای شخصی، تصمیمهای دشوار، مسئولیتهای فرهنگی، فعالیتهای میدانی و نقش فرهنگ و هنر در روزهایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی سوم بود.
این ویدیوکست تلاش دارد از خلال تجربه زیسته مهمانان خود، تصویری از مواجهه جامعه فرهنگی و هنری با یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران ارائه کند؛ تصویری از آنچه جنگ با زندگی فرهنگی یک جامعه کرد و آنچه اهالی فرهنگ و هنر در میانه آن روزها تجربه و روایت کردند.
فصل نخست «دستان» میزبان جمعی از فعالان و مدیران عرصه فرهنگ و هنر از جمله محمدامین سلیمی، امیرحسین شفیعی، حریر عادلی، طه حکیمی، فاطمه بهروزفخر، مرتضی ابراهیمپور و دیگر چهرههای فرهنگی و هنری خواهد بود که هر یک از زاویه نگاه خود، روایتگر بخشی از تجربه زیسته جامعه فرهنگی در آن روزها هستند.
ویدیوکست «دستان» از روز دوشنبه بهصورت هفتگی از طریق وبگاه رسانه فرهنگ و هنر همدار به نشانی www.hamdar.net و همزمان در صفحات مجازی همدار، پلتفرم کستباکس و آپارات در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.
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