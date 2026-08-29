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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

دستگیری ۳۷ متهم طی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در خرم‌آباد

دستگیری ۳۷ متهم طی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد از شناسایی و دستگیری ۳۷ نفر از متهمان و محکومان تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری و تحت تعقیب در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و ظرفیت‌های موجود پلیسی، شناسایی افراد تحت تعقیب را در دستور کار قرار دادند و در جریان اجرای این طرح موفق به دستگیری ۳۷ نفر شدند.

اجرای عملیات در نقاط مختلف خرم‌آباد

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: این افراد که از سوی مراجع قضایی و انتظامی تحت تعقیب بودند، در نقاط مختلف شهر شناسایی و طی عملیات‌های منسجم دستگیر شدند.

کیانمهر با اشاره به اینکه دستگیری افراد تحت تعقیب یکی از محورهای مهم طرح ارتقای امنیت اجتماعی است، گفت: اقدامات پلیس در این حوزه با هدف پیشگیری از وقوع جرم، برخورد با مجرمان و تقویت احساس امنیت در میان شهروندان انجام می‌شود.

معرفی متهمان به مراجع قضایی

وی خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده پس از انجام اقدامات قانونی و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد تأکید کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود، برخورد با مجرمان و افراد مخل نظم و امنیت را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد فعالیت مجرمانه، آرامش و امنیت شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

تأکید پلیس بر مشارکت شهروندان

کیانمهر در پایان با قدردانی از همکاری مردم در تأمین نظم و امنیت عمومی اظهار کرد: مشارکت شهروندان نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با جرائم دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت‌های مجرمانه، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6931136

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