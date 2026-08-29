به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی در همایش هفته وحدت و هفته دولت که صبح شنبه با حضور سید سعید شاهرخی استاندار لرستان و اعضای شورای اداری ادارهکل آموزش و پرورش استان برگزار شد، با تبریک این مناسبتها اظهار کرد: هفته وحدت یادآور مسئولیت همه آحاد جامعه برای حفظ انسجام اجتماعی است و دولت نیز در برابر مردم مسئولیت دارد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از تفرقه افزود: دولت چهاردهم با رویکرد انسجام و وحدت شکل گرفته و در استان لرستان نیز همین رویکرد دنبال میشود.
وحدت بدون شنیدن صدای مردم محقق نمیشود
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، شنیدن صدای مردم را یکی از الزامات تحقق وحدت و انسجام اجتماعی دانست و گفت: وحدت جز با شنیدن اتفاق نمیافتد و دولت باید شنوا باشد.
سهرابی افزود: گفتوگوی مستقیم مسئولان با مردم و اقشار مختلف جامعه، یکی از نشانههای مسئولیتپذیری است و میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه وحدت به معنای یکسان بودن افکار نیست، تصریح کرد: ممکن است انسانها متفاوت فکر کنند، اما مهم این است که با وجود تفاوت دیدگاهها بتوانند در مسیر مشترکی برای پیشرفت کشور حرکت کنند؛ این همان معنای واقعی وحدت و انسجام است.
جنگ امروز فقط نظامی نیست
سهرابی در ادامه با اشاره به شرایط کشور و تحولات اخیر، جنگ امروز را صرفاً یک تقابل نظامی ندانست و اظهار کرد: در کنار جنگ سخت، با جنگ معیشت، سلامت، زیرساخت و جنگ شناختی نیز مواجه هستیم و هدف قرار گرفتن مراکز درمانی و آموزشی نشان میدهد دامنه این تقابل بسیار فراتر از میدان نظامی است.
وی ادامه داد: وقتی مدرسهای هدف قرار میگیرد، در واقع آینده ایران هدف قرار گرفته است؛ بنابراین آموزش و پرورش در معادلات آینده کشور جایگاهی اساسی دارد و حفاظت و تقویت این حوزه، به معنای سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
«متفاوت عمل کردن» یک رویکرد مدیریتی است
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، متفاوت عمل کردن را فراتر از یک شعار یا کلیدواژه دانست و گفت: متفاوت عمل کردن یک مکتب مدیریتی و نوعی تغییر نگاه در مدیریت است که نقطه عزیمت آن، فهم درست مسئله است.
سهرابی افزود: بسیاری از مسائل امروز، مسائل جدیدی نیستند و سالهاست وجود دارند؛ اما اگر برای مسئلهای که در گذشته حل نشده، همان راهحلهای گذشته را دوباره به کار بگیریم، نمیتوان انتظار نتیجه متفاوت داشت.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مختلف در حل مسائل اظهار کرد: مدیریت نباید صرفاً منتظر منابع دولتی بماند، بلکه باید راهحلهای مختلف را بررسی و از ظرفیت افراد، مجموعهها و گروههای مختلف برای تصمیمسازی استفاده کند؛ البته تصمیم نهایی باید در جایگاه مسئول مربوطه اتخاذ شود.
مدیریت آموزش و پرورش بر مبنای دادهها
سهرابی با بیان اینکه این رویکرد در مدیریت آموزش و پرورش استان نیز دنبال میشود، تصریح کرد: آموزش و پرورش لرستان محفلی، جناحی، گروهی و باندی اداره نمیشود، بلکه تلاش میکنیم تصمیمات را بر مبنای دادهها، معیارهای علمی و نیازهای واقعی مجموعه تعلیم و تربیت اتخاذ کنیم.
وی یکی از نمونههای این رویکرد را اصلاح نظام ارزشیابی معلمان عنوان کرد و گفت: ارزشیابیای که تقریباً همه افراد در آن امتیازهای بسیار نزدیک به یکدیگر دریافت میکنند، نمیتواند تصویری واقعی از عملکرد ارائه دهد.
راهاندازی ارزشیابی ۳۶۰ درجهای معلمان
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از برنامه این مجموعه برای راهاندازی سامانه ارزشیابی ۳۶۰ درجهای معلمان خبر داد و افزود: در این الگو، عملکرد معلم از سوی خود معلم، خانواده، دانشآموز، مدیر و سرگروه ارزیابی میشود.
سهرابی ادامه داد: نتایج این ارزیابی به شکل شفاف در اختیار معلم و مدیر قرار میگیرد تا آموزشها و برنامههای توانمندسازی نیروی انسانی نیز بر اساس نیاز واقعی و به شکل هدفمند دنبال شود.
وی تأکید کرد: هدف از این تغییر، صرفاً ارزیابی افراد نیست، بلکه باید از اطلاعات بهدستآمده برای شناخت نقاط قوت و ضعف، برنامهریزی آموزشی و ارتقای کیفیت عملکرد معلمان استفاده کرد.
تمرکز بر ظرفیتها به جای تکرار کمبودها
سهرابی با تأکید بر اینکه مدیریت نباید تنها بر بیان کمبودها متمرکز باشد، گفت: باید در کنار شناسایی مشکلات، استعدادها و ظرفیتهای موجود را نیز ببینیم و برای فعال کردن آنها برنامه داشته باشیم.
وی با اشاره به برنامه آموزش و پرورش استان برای استفاده از ظرفیت فضاهای تجاری اظهار کرد: ۴۹۵ فضای تجاری شناسایی شده و مطالعات مربوط به آنها انجام گرفته است و با حمایت استاندار و مجموعه مدیریتی استان، پیشبینی میکنیم امسال حداقل ۱۱۶ تا ۱۲۰ فضای تجاری به ظرفیتهای قبلی اضافه شود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: با وجود شرایط دشوار و قرار گرفتن کشور در چندین عرصه تقابل، درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش استان در سال گذشته ۵۲ درصد رشد داشته و از حدود هشت میلیارد تومان در ماه به ۱۲ میلیارد تومان رسیده است.
حرکت از آموزش سنتی به سمت توانمندسازی نوین
سهرابی شکلگیری اجتماعات کوچک یادگیری، اجرای طرح مربیگری و حرکت از آموزشهای سنتی به سمت روشهای نوین توانمندسازی نیروی انسانی را از دیگر نمونههای تغییر رویکرد مدیریتی در آموزش و پرورش استان عنوان کرد.
وی گفت: توانمندسازی نیروی انسانی زمانی اثربخش است که متناسب با نیازهای واقعی معلمان و مجموعه تعلیم و تربیت طراحی شود و بتواند به تغییر در عملکرد و کیفیت آموزش منجر شود.
توسعه فضاهای آموزشی در لرستان
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه فضاهای آموزشی اشاره کرد و افزود: در طول دو سال حدود ۲۴ هزار فضای آموزشی در قالب کلاس درس به ظرفیت آموزشی کشور افزوده شده است.
سهرابی ادامه داد: در استان لرستان نیز با تلاش مجموعه نوسازی مدارس، طی یک سال ۱۸۸ مدرسه آماده شده که توسعه فضاهای آموزشی را به یکی از محورهای مهم اقدامات آموزش و پرورش استان تبدیل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی در کنار ارتقای کیفیت نیروی انسانی و اصلاح فرآیندهای مدیریتی، باید به شکل همزمان دنبال شود تا زیرساخت و محتوای تعلیم و تربیت متناسب با نیازهای دانشآموزان توسعه پیدا کند.
مشارکت و شنیدن؛ مسیر حل مسائل آموزش و پرورش
سهرابی در پایان با قدردانی از حمایتهای استاندار و مجموعه مدیریتی استان گفت: در دورهای قرار داریم که یک تفکر مدیریتی مبتنی بر مشارکت، شنیدن و استفاده از ظرفیتهای مختلف در رأس دولت و در سطح استان دنبال میشود.
وی افزود: اگر این رویکرد در تصمیمگیریها استمرار پیدا کند، میتواند زمینهساز انسجام بیشتر، افزایش اعتماد و حل مسائل آموزش و پرورش باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تأکید کرد: تفاوت دیدگاهها نباید مانع حرکت مشترک شود؛ آنچه میتواند مجموعه تعلیم و تربیت و جامعه را به سمت پیشرفت هدایت کند، شنیدن صداهای مختلف، استفاده از ظرفیتها و تبدیل مسائل به تصمیمات و اقدامات عملی است.
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