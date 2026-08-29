شفاف سازی در رابطه نیّات واقفان در دستورکار اداره اوقاف رودان است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همزمان با فرارسیدن هفته وقف، رضا محرم‌زاده رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رودان در حاشیه بازدید خبرنگاران از بازارچه موقوفه آزادی که در خیابان شهید سقایی واقع شده است، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ وقف در جامعه اظهار داشت: این بازارچه یکی از موقوفات فعال شهرستان است که عواید حاصل از آن دقیقاً منطبق بر نیات واقف خیراندیش در حوزه‌های روضه‌خوانی، اطعام نیازمندان و کمک به محرومان هزینه می‌شود.

محرم‌زاده افزود: شفاف‌سازی در اجرای نیات واقفان و اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص برکات وقف، از اولویت‌های اداره اوقاف رودان است تا مردم عزیز بیش از پیش با آثار و برکات اقتصادی و اجتماعی این سنت حسنه در سطح شهرستان آشنا شوند.

گفتنی است، بازارچه موقوفه آزادی به عنوان یکی از مراکز تجاری فعال در هسته مرکزی شهر رودان، نقش مؤثری در تأمین هزینه‌های خیریه و معیشتی اقشار نیازمند ایفا می‌کند.