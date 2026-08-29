ثبت دو وقف جدید در شهرستان رودان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محرمزاده پیش از ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برنامههای این اداره در راستای ترویج فرهنگ وقف و خدمترسانی به مردم، اظهار کرد: در ماههای اخیر تلاش شده است ظرفیت بقاع متبرکه و موقوفات شهرستان در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و عمرانی بیش از گذشته فعال شود.
وی با اشاره به اجرای طرح «قرار دوازدهم» افزود: این طرح بهصورت مستمر در شهرستان دنبال میشود و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت خیران و واقفان، کمکهای مردمی را در قالب این طرح به نیازمندان و امور عامالمنفعه اختصاص دهیم.
محرمزاده همچنین از برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه شهرستان خبر داد و گفت: برگزاری نشستهای تخصصی با خادمان، دیدار و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، تقدیر از خادمان ماه، برپایی میز خدمت در نماز جمعه، ایستگاههای صلواتی، نشست تخصصی با موضوع وقف و مهدویت، محافل انس با قرآن و برنامههای مرتبط با تبیین احکام وقف از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رودان ادامه داد: در هفته وقف نیز برنامههای متنوعی شامل دیدار با فرماندار، دیدار با امام جمعه، نشست با اصحاب رسانه، نشست تخصصی با طلاب و دانشگاهیان، مسابقات فرهنگی با موضوع وقف، نشست با هنرمندان و نشست تخصصی وقف و حجاب برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای اجتماعی این اداره گفت: دیدار با بیماران، دیدار با خانوادههای واقفان و برگزاری برنامههای ویژه برای معرفی ظرفیتهای وقف از دیگر برنامههای پیشبینیشده است و تلاش میکنیم مردم را بیش از گذشته با آثار و برکات وقف آشنا کنیم.
محرمزاده همچنین از برنامهریزی برای برپایی ایستگاه مشاوره وقف و ایستگاه «قرار دوازدهم» خبر داد و بیان کرد: در این ایستگاهها علاوه بر ارائه خدمات و توزیع آب و شربت، مشاورههای لازم در زمینه وقف به مردم ارائه و ظرفیتهای جدید برای ثبت وقفهای مورد نیاز شهرستان شناسایی خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه وقفهای جدید گفت: با همت و مشاوره امام جمعه رودان، دو وقف جدید در سامانه به ثبت رسیده است که یکی از این وقفها در زمینه تأمین هزینههای ضروری مسجد کمالالدین و دیگری مربوط به یک و نیم هکتار زمین کشاورزی برای مسجد خیرآباد است.
رئیس اداره اوقاف رودان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عمرانی در بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات و دغدغههای جدی مردم، بهسازی سرویسهای بهداشتی امامزاده سیدسلطان محمد(ع) بود که با استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی عملیات اجرایی آن آغاز شده و در حال تکمیل است.
محرمزاده افزود: در امامزاده زیارتعلی رودخانه نیز اقداماتی برای رنگآمیزی و بهسازی مسیر زیارت انجام شده و با توجه به شرایط پلهها، عملیات اصلاح و ایمنسازی این بخش در حال انجام است تا زائران با سهولت و آرامش بیشتری به زیارت مشرف شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بقاع متبرکه شهرستان اظهار کرد: شهرستان رودان دارای ۲۲ امامزاده و ۱۴ قدمگاه است که هر یک از این اماکن ظرفیت قابل توجهی برای اجرای برنامههای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دارند و باید از این ظرفیتها به شکل مطلوب استفاده شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رودان همچنین به فعالیتهای فرهنگی در امامزادگان اشاره کرد و گفت: در امامزاده شاهقطبالدین حیدر(ع) برنامههای ویژه مناسبتهای مذهبی از جمله برنامههای محرم برگزار شد و در امامزاده سیدسلطان محمد(ع) نیز امسال با توجه به حضور گسترده مردم و مواکب، اقدامات مختلفی در زمینه ساماندهی، نظافت و پشتیبانی از مواکب انجام شد.
محرمزاده با اشاره به اقدامات این اداره در حوزه اسناد موقوفات گفت: طی پنج تا شش ماه اخیر برای چندین موقوفه شهرستان سند مالکیت اخذ شده و روند اخذ اسناد برای تعدادی دیگر نیز در حال پیگیری است.
وی تعامل با دستگاههای اجرایی را یکی از عوامل مؤثر در پیشبرد امور اوقاف دانست و افزود: همکاری مناسبی با اداره ثبت اسناد و املاک، بنیاد مسکن و مجموعههای مرتبط در زمینه تثبیت مالکیت موقوفات و اخذ اسناد انجام شده است.
رئیس اداره اوقاف رودان در ادامه به ظرفیت موقوفات در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: یکی از نمونههای قابل توجه، ایجاد کارگاه خیاطی با استفاده از ظرفیت یک موقوفه و تأمین چندین دستگاه چرخ خیاطی است که با تکمیل تجهیزات، امکان فعالیت و اشتغال تعدادی از افراد در این کارگاه فراهم خواهد شد.
وی اضافه کرد: اوقاف رودان در حوزههای مختلف از جمله اسناد، اجاره، درآمد، فرهنگی و رسانهای فعالیتهای خود را دنبال کرده و تلاش شده است شهرستان در ارزیابیهای استانی نیز جایگاه مناسبی داشته باشد.
محرمزاده همچنین از برنامهریزی برای برگزاری مسابقات ورزشی و برنامههای شبانه در امامزاده سیدسلطان محمد(ع) خبر داد و گفت: این برنامهها با هدف ایجاد فضای بانشاط فرهنگی و مذهبی و افزایش حضور خانوادهها در بقاع متبرکه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای هفته وقف خاطرنشان کرد: دیدار با دادستان، تجلیل از فعالان حوزه اشتغال، برنامه «شمیم خدمت»، تجلیل از واقفان و خیران و معرفی ظرفیتهای وقف از دیگر برنامههایی است که در شهرستان رودان برگزار میشود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رودان در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی رسانهها با فرهنگ وقف گفت: رسانهها سرمایهای مهم برای معرفی ظرفیتهای وقف و تبیین خدمات موقوفات هستند و امیدواریم با همکاری اصحاب رسانه بتوانیم بیش از گذشته خدمات انجامشده و ظرفیتهای موجود را به مردم معرفی کنیم.
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