۴۷۳ طرح برای رونق موقوفات مازندران در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی ظهر شنبه در حاشیه آغاز برنامه های هفته وقف با بیان اینکه وقف یکی از سرمایههای ماندگار جامعه اسلامی است، اظهار کرد: استفاده درست از ظرفیت موقوفات میتواند بخشی از نیازهای جامعه را در حوزههای مختلف پاسخ دهد و منابع جدیدی برای اجرای نیت واقفان ایجاد کند.
وی افزود: رویکرد مجموعه اوقاف، حفظ اصل موقوفات در کنار فعالسازی ظرفیتهای آنهاست و در همین راستا ۴۷۳ طرح در زمینه تأمین، احیا، بهرهبرداری و توسعه موقوفات استان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به ضرورت معرفی فعالیتهای مرتبط با وقف به مردم گفت: نمایشگاه «شهر وقف» در بابلسر با هدف ارائه بخشی از توانمندیها و دستاوردهای موقوفات استان برپا شده است.
حیدری جناسمی ادامه داد: در این نمایشگاه تلاش شده ابعاد مختلف وقف از جمله ظرفیتهای اقتصادی، تولیدی، فرهنگی و اجتماعی در معرض دید مردم قرار گیرد تا جامعه با کارکردهای واقعی موقوفات بیشتر آشنا شود.
وی با اشاره به ظرفیت اراضی کشاورزی موقوفه در استان بیان کرد: حدود ۱۸۵ هکتار اراضی موقوفه در شهرستان بهشهر وجود دارد که بخشی از محصولات و توانمندیهای این اراضی در نمایشگاه «شهر وقف» عرضه شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: موقوفات میتوانند در بخشهایی مانند کشاورزی، تولید، ایجاد اشتغال، امور درمانی، خدمات اجتماعی، فعالیتهای فرهنگی و قرآنی و حمایت از اقشار نیازمند نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت نیت واقفان گفت: توسعه موقوفات نباید به معنای تغییر کارکرد آنها باشد، بلکه باید با برنامهریزی و بهرهبرداری اصولی، منافع موقوفه در همان مسیر تعیینشده توسط واقف هزینه شود.
حجتالاسلام حیدری جناسمی فرهنگسازی را یکی از محورهای مهم در گسترش سنت وقف دانست و افزود: آشنایی نسل جوان با فلسفه وقف و معرفی آثار آن میتواند زمینهساز شکلگیری موقوفات جدید متناسب با نیازهای روز جامعه باشد.
وی درباره نمایشگاه «شهر وقف» نیز اظهار کرد: این نمایشگاه همزمان با آغاز برنامههای هفته وقف در آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) بابلسر افتتاح شده و غرفههایی با موضوع ثمرات وقف، محصولات کشاورزی اراضی موقوفه، سلاله، کودک و نوجوان و مشاوره وقف در آن فعال است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: بخش مشاوره نمایشگاه میتواند به افرادی که قصد ایجاد وقفهای جدید دارند، برای انتخاب موضوع و جهت مناسب موقوفه متناسب با نیازهای جامعه کمک کند.
حجتالاسلام حیدری جناسمی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه اوقاف، صیانت از موقوفات، اجرای دقیق نیات واقفان و افزایش بهرهوری این سرمایههای ماندگار برای تقویت خدمترسانی به مردم است.
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