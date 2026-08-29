عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه که این روزها در مجلس در حال بررسی است، گفت: باید به این نکته توجه داشت که اگرچه این طرح اکنون در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است، اما سابقه آن به چندین سال قبل باز می‌گردد و این موضوع از مجالس قبل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح بود.

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان برای پر کردن خلأ قانونی در این زمینه است

وی افزود: البته با توجه به شرایط جدیدی که پدید آمد و متناسب با جنگ‌هایی که اکنون به ایران تحمیل شده است و نقشه‌هایی که دشمنان ایران در خصوص خرابکاری یا تغییر ریل‌گذاری‌های حرکتی در عرصه‌های مختلف اعتقادی، اجرایی، روندها، ساختارها و سازمان‌ها انجام داده‌اند، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا این موضوع بر زمین مانده را که از یک سو مجموعه‌های مختلف سه قوه به آن نیازمند بودند، بررسی کند و از سوی دیگر خلأ قانونی‌ را که در این زمینه وجود داشت، پر کند.

مقتدایی ادامه داد: اکنون دادگاه‌های ایران و مجموعه قوه قضاییه برای اینکه بتوانند حد بالاتری از امنیت شهروندان را ایجاد کنند، به این قانون نیازمند هستند. مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور نیز برای اینکه هر چه بیشتر خود را با ضوابط قانونی تنظیم کنند، به آن نیازمندند. مجموعه‌های دیگر اداری و نهادی نیز بی‌نیاز از این روند و قانون‌های مرتبط با آن نیستند.

اخذ نظرات دستگاه‌های مختلف در بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سر جمع، منافع ملت ایران اقتضا می‌کند تا شفافیت، انضباط در قانون‌گذاری و بسیاری از موارد دیگر را در قالب طرح یا لایحه رسیدگی کنیم. جلساتی که در مجلس یازدهم و مجلس فعلی برای بررسی این طرح برگزار شد، با حضور مسئولانی از همه دستگاه‌های ذی‌ربط و ذی‌مدخل یا صاحب‌نظران کشور در عرصه‌های مختلف برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: روندهای مرتبط با علم و فناوری، مجموعه‌های مرتبط با انتقال تکنولوژی و موضوعات مختلفی که در ارتباط با مباحث ضدجاسوسی و جلوگیری از تخریب یا تضییع منافع ملت ایران است، در این طرح مورد لحاظ قرار گرفته است.

در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، منافع کشور لحاظ شده است

وی گفت: این طرح همچنان در دست بررسی است و تا رسیدن به صحن علنی مجلس راه طولانی را طی کرده است و اکنون نیز کانون توجه آن ارتقای روندها به نفع آحاد ملت برای تامین منافع بیشتر کشور است.

مقتدایی تصریح کرد: اگر کسانی درباره این طرح دیدگاه، نظر یا مطلبی داشته باشند نیز می‌توانند به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یا بخش‌های دیگری نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس دیدگاه‌های خود را منتقل کنند تا مورد لحاظ قرار گیرد.

وی ادامه داد: بعضا کسانی که نگران از آشکار شدن نفوذ خود یا بستگان‌شان هستند، با این طرح مخالفت کردند، کسانی که از شفاف شدن و قانونمند شدن امور نگرانند یا رفتارهایی در قبل داشته‌اند که این رفتارها برخلاف منافع کشور بوده است، از این جهت بدیهی است که نگرانی‌های خود را درباره این طرح در قالب اعتراض ابراز کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ولی واقعیت آن است که اکنون ما به جای پرداختن به حواشی، باید به اصل قانون‌گذاری و قانونمند کردن امور که مبتنی بر قواعد و سیاست‌های بالادستی از جمله قانون اساسی است،‌ توجه کنیم. نمایندگان مجلس در بررسی این طرح به حاشیه‌های ساخته شده برای انحراف فکر نمایندگان توجه نخواهند کرد، بلکه به منافع ملت توجه دارند.