بختیاری: ۵۴۴۵ سری جهیزیه به نوعروسان مددجوی کشور اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی بختیاری روز شنبه در رزمایش همدلی در خراسان شمالی اظهار کرد: تأمین جهیزیه نوعروسان یکی از برنامه‌های حمایتی کمیته امداد برای کمک به تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج جوانان تحت حمایت است و خیران و نیکوکاران نیز در این زمینه مشارکت قابل توجهی داشته‌اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: همزمان با هفته دولت، پنج هزار و ۴۴۵ سری جهیزیه به نوعروسان مددجوی این نهاد در سراسر کشور اهدا شد.

وی با اشاره به نقش نیکوکاران در حمایت از خانواده‌های تحت پوشش ادامه داد: بخش مهمی از برنامه‌های حمایتی کمیته امداد با مشارکت خیران و مردم نیکوکار اجرا می‌شود.

بختیاری با اشاره به حمایت از دانش‌آموزان نیازمند گفت: یک میلیون و ۸۰ هزار دانش‌آموز در کشور زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند و با کمک خیران، ۱۸ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار در خراسان شمالی تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را از برنامه‌های مهم کمیته امداد برای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت دانست و گفت: برنامه احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان دنبال می‌شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: تلاش داریم خانواده‌های تحت حمایت تنها دریافت‌کننده خدمات نباشند، بلکه در طرح‌های اقتصادی و تولیدی نیز نقش داشته باشند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح از ظرفیت سهامداری مددجویان استفاده خواهد شد، تصریح کرد: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، به ازای هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی، حدود ۲۰۰ مددجو می‌توانند سهامدار شوند و از منافع اقتصادی حاصل از تولید برق بهره‌مند شوند.

بختیاری ادامه داد: این رویکرد می‌تواند زمینه ایجاد یک منبع درآمد مستمر برای خانواده‌های تحت حمایت را فراهم کند و در نهایت به کاهش وابستگی اقتصادی آنان به حمایت‌های مستقیم منجر شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح گفت: نامه مربوط به برنامه احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود دو سال پیش به رئیس‌جمهور ارائه شده و موضوع همچنان با جدیت در حال پیگیری است.