به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفاع پرس، سردار احمدرضا رادان با اشاره به راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس اظهار کرد: با ابلاغ ریاست وقت ستاد کل نیروهای مسلح، موضوع راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس در فرماندهی کل انتظامی دنبال شد؛ مدارسی که با نگاه تمدنی، معماری پلیس آینده و تربیت پلیس در تراز مطلوب طراحی و راه‌اندازی می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی دبیرستان پلیس در تهران و ۶ استان کشور افزود: در بحبوحه جنگ سوم، ثبت‌نام‌ها در این مدارس آغاز شد و تنها برای دبیرستان پلیس تهران بیش از 2 هزار نفر داوطلب شدند. تمامی ثبت‌نام‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان در سطح الف معدل قرار دارند.

سردار رادان کشور با تأکید بر اینکه پلیس در سطح مردم یک سرمایه اجتماعی است، تصریح کرد: از میان ۴۵۰ نفر پذیرفته‌شده، بالغ بر ۲۸۶ نفر معدل ۲۰ دارند و حدود ۱۴۰ نفر نیز معدل ۱۹/۵ به بالا و همه در سطح الف هستند.

وی این میزان استقبال و کیفیت علمی دانش‌آموزان را یک سرمایه اجتماعی برای پلیس دانست و گفت: این موضوع نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که پلیس در میان مردم دارد و از این بابت خدا را شاکریم.

سردار رادان با اشاره به هوشمندسازی دبیرستان‌های پلیس خاطرنشان کرد: تلاش کردیم نخستین دبیرستان پلیس از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دیجیتال و هوشمند بهره‌مند باشد تا شأن مردم عزیز ما حفظ شود و دانش‌آموزانی که به این دبیرستان می‌پیوندند، از بهترین امکانات برخوردار باشند.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های ستاد کل نیروهای مسلح، افزود: در چند روز آینده شاهد افتتاح رسمی دبیرستان‌های پلیس خواهیم بود.