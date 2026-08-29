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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

سردار رادان: دبیرستان‌های پلیس به زودی افتتاح می‌شوند

سردار رادان: دبیرستان‌های پلیس به زودی افتتاح می‌شوند

فرمانده انتظامی کل کشور از راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس با هدف تربیت نیروی انتظامی آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفاع پرس، سردار احمدرضا رادان با اشاره به راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس اظهار کرد: با ابلاغ ریاست وقت ستاد کل نیروهای مسلح، موضوع راه‌اندازی دبیرستان‌های پلیس در فرماندهی کل انتظامی دنبال شد؛ مدارسی که با نگاه تمدنی، معماری پلیس آینده و تربیت پلیس در تراز مطلوب طراحی و راه‌اندازی می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی دبیرستان پلیس در تهران و ۶ استان کشور افزود: در بحبوحه جنگ سوم، ثبت‌نام‌ها در این مدارس آغاز شد و تنها برای دبیرستان پلیس تهران بیش از 2 هزار نفر داوطلب شدند. تمامی ثبت‌نام‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان در سطح الف معدل قرار دارند.

سردار رادان کشور با تأکید بر اینکه پلیس در سطح مردم یک سرمایه اجتماعی است، تصریح کرد: از میان ۴۵۰ نفر پذیرفته‌شده، بالغ بر ۲۸۶ نفر معدل ۲۰ دارند و حدود ۱۴۰ نفر نیز معدل ۱۹/۵ به بالا و همه در سطح الف هستند.

وی این میزان استقبال و کیفیت علمی دانش‌آموزان را یک سرمایه اجتماعی برای پلیس دانست و گفت: این موضوع نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که پلیس در میان مردم دارد و از این بابت خدا را شاکریم.

سردار رادان با اشاره به هوشمندسازی دبیرستان‌های پلیس خاطرنشان کرد: تلاش کردیم نخستین دبیرستان پلیس از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دیجیتال و هوشمند بهره‌مند باشد تا شأن مردم عزیز ما حفظ شود و دانش‌آموزانی که به این دبیرستان می‌پیوندند، از بهترین امکانات برخوردار باشند.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های ستاد کل نیروهای مسلح، افزود: در چند روز آینده شاهد افتتاح رسمی دبیرستان‌های پلیس خواهیم بود.

کد مطلب 6931306
مهسا حيدری توچائی

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