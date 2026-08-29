از بادبادک‌ تا گذرگاه اِرِز؛ مانور انتخاباتی نتانیاهو با خون مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: رژیم صهیونیستی که با وجود گذشت بیش از یک سال از توافق آتش بس غزه و همچنین اعلام به اصطلاح نقشه راه توسط نهاد موسوم به شورای صلح برای تکمیل این آتش بس در چند هفته گذشته، به هیچ یک از مفاد آن عمل نکرده و به اشکال مختلف در حال نقض این توافق بوده است، طی روزهای گذشته بادبادک‌های کودکان غزه را تبدیل به دستاویزی برای توجیه ادامه جنایات خود و شعله‌ور کردن مجدد آتش جنگ در غزه کرده است.

مانور انتخاباتی نتانیاهو روی خون مردم غزه

تلاش رژیم صهیونیستی برای شعله ور کردن دوباره آتش جنگ در نوار غزه، با محاسبات انتخاباتی این رژیم مرتبط است و فصل انتخابات این رژیم همچنان بر تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ سنگینی می‌کند، جنگی که به نظر می‌رسد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر که با بحران‌های داخلی و خارجی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، به دنبال بازگشت به آن است. بی‌توجهی نتانیاهو به خواسته‌های نهاد موسوم به شورای صلح و میانجی‌ها که البته صرفاً خواسته‌های کلامی هستند، بیانگر قصد او برای تشدید تنش‌هاست. در این زمینه، نیکولای ملادنوف، نماینده عالی نهاد موسوم به «شورای صلح»، دیروز در بیانیه‌ای مطبوعاتی ضمن ادامه حمایت از مواضع صهیونیست‌ها هشدار داد که عدم پایبندی به نقشه راه موجب فروپاشی آتش بس می‌شود و گفت که هشدار او متوجه هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی است؛ با وجود اینکه اسرائیل همچنان به نقض توافق ادامه می‌دهد.

گذرگاه بیت حانون، بهانه جدید صهیونیست‌ها برای فروپاشی آتش‌بس نمایشی

این تحولات همزمان با آن رخ می‌دهد که صحنه داخلی اسرائیل چنان شکننده به نظر می‌رسد که ائتلاف حاکم نتانیاهو حتی نمی‌تواند احتمال باز کردن گذرگاه بیت حانون (ارز) را برای کالاهای تجاری و کمک‌ها تحمل کند. نتانیاهو و اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم اشغالگر که هفته گذشته در بیانیه‌ای درباره بادبادک‌های کودکان غزه، تهدید به تشدید حملات به این باریکه کرده بودند، این بار در یک بیانیه مشترک دیگر بر خودداری از باز کردن گذرگاه بیت حانون معروف به گذرگاه «اِرِز» تاکید کردند.

نتانیاهو و کاتس گفتند که هیچ قصدی برای باز کردن این گذرگاه ندارند و گزارش کانال ۱۲ اسرائیل را به نقل از یک منبع امنیتی مبنی بر اینکه واشنگتن ماه‌ها پیش از تل آویو خواسته بود تا این گذرگاه را به عنوان بخشی از اجرای «مرحله دوم» به اصطلاح «طرح صلح» آمریکا باز کند، قاطعانه تکذیب کردند. در این بیانیه آمده که سیاست اسرائیل در غزه روشن و بدون تغییر است: قبل از خلع سلاح حماس و غیرنظامی شدن کامل نوار غزه، هیچ بازسازی‌ای انجام نخواهد شد.

با این حال آنچه که کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد، میزان وابستگی اسرائیل به تصمیمات آمریکا در مورد یکی از حساس‌ترین مسائل انتخاباتی این رژیم را برجسته می‌کند، یعنی: جبهه غزه که همچنان باز است. این کانال در پاسخ به بیانیه دفتر نتانیاهو اعلام کرد که تصمیم برای بازگشایی گذرگاه ارز قبلاً در محافل امنیتی گرفته شده و اقدامات لازم بر اساس دستورالعمل‌های رده سیاسی آغاز شده و قرار بود این گذرگاه در اول ماه آینده بازگشایی شود.

رسانه مذکور صهیونیستی تاکید کرد که این موضوع در جلسه ارزیابی جامعی که دیروز به ریاست ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. در میان این مانورهای صهیونیست‌ها درباره گذرگاه بیت حانون (ارز) می‌توان گفت که این گذرگاه ه قبل از جنگ، نوار غزه را به سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ متصل می‌کرد و روزانه صدها مسافر با مجوز ورود به سرزمین‌های اشغالی از آن عبور می‌کردند، علاوه بر استفاده جزئی از آن برای عبور مقادیر محدودی از کالاهای تجاری، اکنون به ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده است.

این موضوع میزان باج‌گیری صهیونیست‌ها درباره پرونده غزه را آشکار می‌کند؛ جایی که جناح‌های راست رژیم صهیونیستی برای نشان دادن میزان اصرار خود در شعله ور کردن اوضاع غزه برای جذب آرای بیشتر، با یکدیگر رقابت می‌کنند. ناظران معتقدند که این تحرکات صهیونیست‌ها و شخص نتانیاهو برای منحرف کردن تلاش‌های بین‌المللی در پرونده جنگ غزه- از تلاش برای پایان آن، به سمت تلاش برای صرفاً کاهش تنش‌هاست- و به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها هم مشکلی با این موضع اسرائیل ندارند.

خون مردم غزه؛ کارت انتخاباتی صهیونیست‌ها

بر همین اساس می‌توان فهمید که چرا صهیونیست‌ها از بهانه‌های بی‌ارزشی مانند بادبادک‌های کودکان غزه به عنوان دستاویزی برای شعله‌ور کردن جنگ و تشدید درگیری‌ها استفاده می‌کنند. در این زمینه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرد که کسانی را که بادبادک‌ها را پرتاب می‌کنند، کسانی را که آنها را از چوب، نایلون و نخ می‌سازند و حتی مکان‌هایی را که از آنها بادبادک‌ها پرتاب می‌شوند، هدف قرار خواهد داد. در پس پرده این سوءاستفاده آشکار و مداوم از خون فلسطینیان، آمریکایی‌ها نیز علی رغم مانورهای نمایشی و تظاهر به اینکه خواستار پایان دادن به جنگ و تکمیل توافق آتش بس غزه هستند، فشار واقعی بر رژیم صهیونیستی جهت توقف کشتار فلسطینی‌ها وارد نمی‌کنند.

بنابراین پس از گذشت ده ماه بدون هیچ پیشرفت قابل توجهی در اجرای توافق، به نظر می‌رسد سیاست فشار فعلی آمریکا که تاکنون به بیانیه‌هایی محدود شده که لزوماً به اقدامات ملموس در عمل تبدیل نمی‌شوند، توسط نتانیاهو و متحدانش به عنوان تلاشی برای سوءاستفاده از روند انتخابات تفسیر می‌شود. از طرف دیگر، نهاد موسوم به شورای صلح هم علی رغم تاکید بر لزوم پایبندی به آتش بس، همچنان در چارچوب حمایت از صهیونیست‌ها عمل می‌کند. نیکولای ملادنوف، نماینده ارشد این شورا گفت که اگر آتش بس فرو بپاشد هیچ نقشه راهی برای بازگشت وجود نخواهد داشت، هیچ چیزی برای بازسازی در غزه باقی نمی‌ماند و این نه تنها یک عقب‌گرد، بلکه نقطه‌ای بدون بازگشت برای همه خواهد بود.

وی در همین سخنان خود اعلام کرد که ساز و کار استقرار نیروی بین‌المللی و مکان‌های استقرار آن در نوار غزه مشخص شده است. در عین حال او از موضع رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه نیروی بین‌المللی قبل از خلع سلاح حماس قادر به انجام ماموریت خود در غزه نخواهد بود، حمایت کرد. در مورد وضعیت بشردوستانه هم با وجود اینکه محاصره ظالمانه علیه غزه همچنان ادامه دارد و صهیونیست‌ها مانع رسیدن امکانات زندگی در سطوح مختلف به غزه می‌شوند، ملادنوف مدعی شد که مذاکرات خوبی با اسرائیل در مورد افزایش جریان کمک‌ها به غزه داشته است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی موج تازه‌ای از کشتارها را در نوار غزه آغاز کرده که جدیدترین مورد آن مربوط به قتل عام یک خانواده در منطقه القراره در شمال شهر خان یونس در جنوب نوار غزه است که در جریان آن یک خانواده سه نفره از جمله یک کودک به شهادت رسیدند. این کشتارها دیروز در محله الصبره در شهر غزه هم ادامه داشت و در همین حال، صهیونیست‌ها محل تجمع غیرنظامیان در محله النفق در شرق شهر غزه را هدف حملات پهپادی قرار دادند که تعداد قربانیان دیروز را به شش شهید و ده‌ها زخمی رساند.

این بدان معناست که وضعیت میدانی در غزه همچنان تحت کنترل الزامات داخلی ائتلاف کابینه اسرائیل و محاسبات انتخاباتی آن خواهد بود، بدون هیچ چشم‌انداز روشنی از آتش‌بس موقت یا پیشرفت در اجرای مرحله دوم «طرح ترامپ». در این میان به نظر می‌رسد که نتانیاهو همچنان سعی دارد با تشدید اوضاع این پیام را برساند که به اهداف اصلی خود در جنگ علیه غزه که در راس آنها آوارگی مردم غزه و اشغال این باریکه قرار داشت، پایبند است و به هیچ یک از خواسته‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای محافظت از روند مذاکرات توجهی ندارد.