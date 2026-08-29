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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

افتتاح و آغاز عملیات ۱۹ طرح با اعتبار ۱۶۱۲ میلیارد ریال در ملکشاهی

افتتاح و آغاز عملیات ۱۹ طرح با اعتبار ۱۶۱۲ میلیارد ریال در ملکشاهی

ایلام - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۹ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۶۱۲ میلیارد ریال در شهرستان ملکشاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد ظهر شنبه در آیین افتتاح پروژه‌ها ملکشاهی با اشاره به اینکه با وجود شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه دشمن، روند اجرای طرح‌های زیرساختی و خدمات‌رسانی به مردم با قوت ادامه دارد، اظهار داشت: این طرح‌ها شامل پروژه‌های عمرانی، خدماتی و اقتصادی هستند که عمدتاً در مناطق محروم و کم‌برخوردار شهرستان اجرایی شده‌اند و نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی مردم و رونق اقتصادی منطقه ایفا خواهند کرد.

معاون استاندار ایلام با تأکید بر اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد به مردم و جلب مشارکت آنان در توسعه استان است، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با جدیت و تلاش مضاعف، پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برسانند و هیچ منطقه‌ای نباید از برکات توسعه محروم بماند؛ به همین سبب این اعتبارات عمدتاً در حوزه‌های راه‌سازی، آبرسانی، بهداشت و درمان و توسعه زیرساخت‌های روستایی هزینه شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از این پروژه‌ها با مشارکت مردم و بخش خصوصی اجرایی شده‌اند که خود نشان‌دهنده اعتماد متقابل بین دولت و ملت است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این روند، شاهد تحول عظیم در زیرساخت‌های استان ایلام باشیم و این روند توسعه‌ای در سایر شهرستان‌های استان نیز با سرعت بیشتری ادامه یابد تا شاهد پیشرفت همه‌جانبه و متوازن استان باشیم.

کد مطلب 6931335

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