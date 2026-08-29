به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محسن رضایی‌نژاد بعد از ظهر شنبه در نشستی با فرماندهان واحدهای دانش‌آموزی بخش دلوار اظهار کرد: اردوی یاوران ولایت بسیج دانش‌آموزی در دو مرحله و به‌صورت جداگانه برای برادران و خواهران، به مدت پنج روز در اردوگاه آموزش‌وپرورش استان بوشهر در شهر کازرون استان فارس و با حضور فرماندهان واحدهای دانش‌آموزی برگزار می‌شود.



فرمانده سپاه دلوار افزود: این اردو با هدف تربیت نسلی انقلابی، مؤمن و مسئولیت‌پذیر، آشنا ساختن دانش‌آموزان با مباحث روز اجتماعی، سیاسی و دینی، و تعمیق باور به ولایت فقیه برگزار می‌شود.

رضایی‌نژاد تصریح کرد: اردوی یاوران ولایت یکی از برنامه‌های مهم سازمان بسیج دانش‌آموزی در راستای تربیت افسران جوان جنگ نرم است و نقش‌آفرینی این نسل در آینده انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

فرمانده سپاه دلوار در پایان خاطرنشان کرد: فرزندان شهید رئیس‌علی دلواری همانند سال‌های گذشته، بهترین بهره را از این دوره‌ها خواهند برد.