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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

اردوی یاوران ولایت بسیج دانش‌آموزی بخش دلوار برگزار می‌شود

اردوی یاوران ولایت بسیج دانش‌آموزی بخش دلوار برگزار می‌شود

بوشهر- فرمانده سپاه دلوار از برگزاری اردوی یاوران ولایت فرماندهان بسیج دانش‌آموزی مدارس بخش دلوار در شهریورماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محسن رضایی‌نژاد بعد از ظهر شنبه در نشستی با فرماندهان واحدهای دانش‌آموزی بخش دلوار اظهار کرد: اردوی یاوران ولایت بسیج دانش‌آموزی در دو مرحله و به‌صورت جداگانه برای برادران و خواهران، به مدت پنج روز در اردوگاه آموزش‌وپرورش استان بوشهر در شهر کازرون استان فارس و با حضور فرماندهان واحدهای دانش‌آموزی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه دلوار افزود: این اردو با هدف تربیت نسلی انقلابی، مؤمن و مسئولیت‌پذیر، آشنا ساختن دانش‌آموزان با مباحث روز اجتماعی، سیاسی و دینی، و تعمیق باور به ولایت فقیه برگزار می‌شود.

رضایی‌نژاد تصریح کرد: اردوی یاوران ولایت یکی از برنامه‌های مهم سازمان بسیج دانش‌آموزی در راستای تربیت افسران جوان جنگ نرم است و نقش‌آفرینی این نسل در آینده انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

فرمانده سپاه دلوار در پایان خاطرنشان کرد: فرزندان شهید رئیس‌علی دلواری همانند سال‌های گذشته، بهترین بهره را از این دوره‌ها خواهند برد.

کد مطلب 6931475

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