به گزارش خبرنگار مهر، افشین پورحیدر بعد از ظهر شنبه در آئین بهرهبرداری از پنلهای خورشیدی مدارس پیشوا در مدرسه شاهد فرهنگ اظهار کرد: امروز به نمایندگی از ۳۴ مدرسه شهرستان پیشوا، پنلهای خورشیدی نصبشده در مدارس به بهرهبرداری رسید و این طرح به آموزش و پرورش، دانشآموزان و معلمان شهرستان تقدیم شد.
وی افزود: برای تجهیز ۳۴ مدرسه و ۶۰ مسجد به سامانههای خورشیدی برنامهریزی شده که تاکنون پنلهای خورشیدی در ۳۰ مدرسه نصب شده و حدود ۱۶ مسجد نیز به این سامانهها مجهز شدهاند.
مدیر برق پیشوا ظرفیت تولید انرژی پنلهای خورشیدی نصبشده در مدارس و مساجد را در مجموع حدود ۴۷۰ کیلووات اعلام کرد و گفت: این ظرفیت معادل ظرفیتی نزدیک به دو دستگاه ترانسفورماتور ۴۰۰ کاوا در شبکه برق است و میتواند بخشی از نیاز انرژی این مراکز را تأمین کند.
پورحیدر با بیان اینکه برای هر سامانه خورشیدی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: هزینه اجرای این طرح توسط دولت تأمین شده و وزارت نیرو با همکاری و پیگیری ریاست جمهوری، توسعه انرژیهای نو و استفاده از انرژی پاک و خورشیدی را دنبال کرده است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اجرای این طرح، علاوه بر استفاده از انرژی پاک، افزایش آمادگی مراکز عمومی در شرایط اضطراری و توجه به پدافند غیرعامل است؛ چراکه مدارس و مساجد میتوانند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق سامانههای خورشیدی تأمین کنند.
مدیر برق پیشوا با اشاره به ضرورت استفاده از باتریهای ذخیرهساز انرژی افزود: پیشبینی شده است در صورت تأمین تجهیزات لازم، بخشی از انرژی تولیدشده ذخیره شود تا در مواقع ضروری امکان استفاده از آن وجود داشته باشد و مراکز آموزشی و مذهبی از تابآوری بیشتری در حوزه انرژی برخوردار شوند.
پورحیدر خاطرنشان کرد: روند تجهیز مساجد نیز ادامه خواهد داشت و برنامهریزی شده است تا پایان سال، مساجد پیشبینیشده در این طرح به سامانههای خورشیدی مجهز شوند.
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