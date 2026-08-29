محسن کرد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت و در پی پیگیری‌های انجام شده از سوی واحد اکرام کمیته امداد نوشهر، سه نیکوکار مقیم خارج از کشور به جمع حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین این شهرستان پیوستند.

وی افزود: این حامیان با حضور در کمیته امداد نوشهر، حمایت مالی از ۱۶ فرزند معنوی تحت پوشش را پذیرفتند و مجموع تعهد و پرداختی آنها به ۶۵۰ میلیون ریال رسیده است.

رئیس کمیته امداد نوشهر با اشاره به افزایش مشارکت خیرین در طرح اکرام ایتام و محسنین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰۰ حامی جدید در شهرستان جذب شده‌اند و کمک‌های حامیان به صورت مستقیم به حساب فرزندان معنوی آنان واریز می‌شود.

کرد نظری ادامه داد: در حال حاضر ۸۶۰ فرزند در نوشهر تحت حمایت پنج هزار و ۵۸۰ حامی نیکوکار قرار دارند و این حامیان با ارائه کمک‌های نقدی و غیرنقدی، در تأمین بخشی از نیازهای فرزندان معنوی خود مشارکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه نیکوکاران خارج از کشور نیز در این طرح حضور فعالی دارند، خاطرنشان کرد: ۳۵ حامی خارج از کشور در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین از فرزندان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان نوشهر حمایت می‌کنند.

رئیس کمیته امداد نوشهر ضمن قدردانی از مشارکت خیرین و حامیان طرح اکرام اظهار کرد: همراهی نیکوکاران در حمایت از ایتام و فرزندان محسنین، نقش مهمی در تأمین نیازهای این فرزندان و فراهم کردن فرصت مناسب برای رشد، تحصیل و پیشرفت آنان دارد.