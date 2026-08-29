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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

کشف هفت دستگاه ماینر در پرند؛ ارزش تجهیزات ۱۸ میلیارد ریال اعلام شد

کشف هفت دستگاه ماینر در پرند؛ ارزش تجهیزات ۱۸ میلیارد ریال اعلام شد

رباط کریم- پلیس آگاهی رباط‌کریم از کشف هفت دستگاه استخراج رمزارز در یک منزل مسکونی در پرند و بازداشت یک نفر در این ارتباط خبر داد؛ ارزش تجهیزات کشف‌شده ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی سرپرست انتظامی شهرستان رباط‌کریم ظهر شنبه گفت: در پی دریافت گزارشی درباره نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز در پرند، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گفته او، مأموران با اقدامات فنی و همکاری اداره برق، محل موردنظر را شناسایی و پس از دریافت مجوز قضایی، هفت دستگاه ماینر را از منزل متهم کشف کردند.

سرهنگ باباعلی افزود: در این عملیات یک نفر بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف‌شده را حدود ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.

کد مطلب 6931552

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