کشف هفت دستگاه ماینر در پرند؛ ارزش تجهیزات ۱۸ میلیارد ریال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی سرپرست انتظامی شهرستان رباطکریم ظهر شنبه گفت: در پی دریافت گزارشی درباره نگهداری و استفاده از دستگاههای استخراج رمزارز در پرند، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
به گفته او، مأموران با اقدامات فنی و همکاری اداره برق، محل موردنظر را شناسایی و پس از دریافت مجوز قضایی، هفت دستگاه ماینر را از منزل متهم کشف کردند.
سرهنگ باباعلی افزود: در این عملیات یک نفر بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. کارشناسان ارزش دستگاههای کشفشده را حدود ۱۸ میلیارد ریال اعلام کردهاند.
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