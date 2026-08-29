کشف هفت دستگاه ماینر در پرند؛ ارزش تجهیزات ۱۸ میلیارد ریال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی سرپرست انتظامی شهرستان رباط‌کریم ظهر شنبه گفت: در پی دریافت گزارشی درباره نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز در پرند، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گفته او، مأموران با اقدامات فنی و همکاری اداره برق، محل موردنظر را شناسایی و پس از دریافت مجوز قضایی، هفت دستگاه ماینر را از منزل متهم کشف کردند.

سرهنگ باباعلی افزود: در این عملیات یک نفر بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف‌شده را حدود ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.