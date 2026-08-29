کاهش ۹۰ درصدی بروز سرطان مری در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا روشندل عصر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تشریح مهمترین دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه اظهار کرد: گلستان در دهههای گذشته یکی از مناطق با بالاترین میزان بروز سرطان مری در جهان بود، اما طی سالهای اخیر روند ابتلا به این بیماری به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
وی افزود: در گذشته از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان، حدود ۱۰۰ نفر سالانه به سرطان مری مبتلا میشدند، اما بر اساس آمار سال ۱۴۰۰، این میزان به ۱۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
روشندل ادامه داد: این کاهش قابل توجه حاصل سالها مطالعه و پژوهش مستمر در استان است که از حدود دو دهه پیش با مشارکت استادان و پژوهشگران برجسته آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، شناسایی عوامل خطر، ارتقای سطح آگاهی عمومی و بهبود شرایط رفاهی را از مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بروز این بیماری دانست و گفت: افزایش دسترسی مردم به آب لولهکشی و اقدامات آموزشی و اطلاعرسانی با همراهی رسانهها نیز در این روند نقش مؤثری داشته است.
وی با تأکید بر اینکه کاهش آمار به معنای پایان خطر سرطان مری در گلستان نیست، اظهار کرد: استان در مقایسه با میانگین کشوری همچنان در زمره مناطق نسبتاً پرخطر قرار دارد و تحقیقات برای شناسایی دقیقتر عوامل مؤثر بر بروز این بیماری با جدیت ادامه دارد.
روشندل، مصرف دخانیات و تریاک، چاقی، کمتحرکی، تغذیه نامناسب و نوشیدن چای بسیار داغ را از جمله عوامل خطر شناختهشده عنوان کرد و از شهروندان خواست نسبت به اصلاح سبک زندگی و کاهش عوامل خطر توجه بیشتری داشته باشند.
وی گفت: هدف نهایی پژوهشگران، دستیابی به روشهای اثباتشده برای پیشگیری و غربالگری سرطان مری و رساندن میزان بروز این بیماری در گلستان به میانگین کشوری است.
هوش مصنوعی وارد تحقیقات سلامت گلستان شد
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از ورود هوش مصنوعی به حوزه تحقیقات سلامت خبر داد و اظهار کرد: رویکرد دانشگاه صرفاً تولید مقاله نیست، بلکه تلاش میکنیم دانش تولیدشده را به راهکارهای کاربردی برای ارتقای سلامت جامعه تبدیل کنیم.
وی افزود: در همین راستا، از حدود یک سال پیش واحد توسعه هوش مصنوعی در تحقیقات سلامت با همکاری دانشگاه گلستان و پارک علم و فناوری استان راهاندازی شده است.
روشندل ادامه داد: در حال حاضر سه تا چهار پروژه نرمافزاری در این واحد در حال اجراست که انتظار میرود نتایج آنها در آینده نزدیک در بخشهای مختلف بهداشت و درمان استان مورد استفاده قرار گیرد.
انتشار ۵۲۴ مقاله علمی در سال ۲۰۲۵
وی همچنین به رشد فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اشاره کرد و گفت: پژوهشگران دانشگاه در سال ۲۰۲۵ موفق به انتشار ۵۲۴ مقاله علمی شدند که علاوه بر افزایش کمی، کیفیت این آثار نیز ارتقا یافته است.
روشندل افزود: بیش از ۳۰ درصد مقالات منتشرشده، معادل حدود ۱۶۸ مقاله، با مشارکت مراکز علمی معتبر جهان به چاپ رسیده است که نشاندهنده گسترش همکاریهای بینالمللی پژوهشگران دانشگاه است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان کرد: از مجموع مقالات منتشرشده، ۱۵۵ مقاله در مجلات رده یک بینالمللی قرار گرفتهاند و سهم مقالات تراز اول بینالمللی نیز نسبت به سالهای گذشته از حدود ۲۰ درصد به نزدیک ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: هدف دانشگاه این است که ضمن ارتقای جایگاه علمی و افزایش همکاریهای بینالمللی، دستاوردهای پژوهشی بیش از گذشته به حل مسائل حوزه سلامت و بهبود وضعیت بهداشت و درمان جامعه منجر شود.
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