انفجار مرگبار در کارگاه جاده فیروزبهـرام؛ یک کارگر جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از وقوع انفجار در یک کارگاه در محدوده بزرگراه آزادگان خبر داد.



وی در تشریح این حادثه گفت: ساعت ۱۹:۰۱ امشب، وقوع حادثه انفجار در یک کارگاه واقع در بزرگراه آزادگان، مسیر شرق، ابتدای جاده فیروزبهـرام به آتش‌نشانی اعلام شد و دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.



ملکی افزود: با توجه به نزدیک بودن یکی از ایستگاه‌ها به محل حادثه، نخستین گروه آتش‌نشانی کمتر از دو دقیقه بعد به محل رسید. آتش‌نشانان در بررسی‌های اولیه مشاهده کردند که حادثه در یک گاراژ با کاربری‌های مختلف رخ داده و یک تانکر، که برای نگهداری مایعات قابل اشتعال و انفجار استفاده می‌شده، دچار انفجار و آتش‌سوزی شده است.



سخنگوی آتش‌نشانی تهران ادامه داد: اگرچه ظاهراً تانکر خالی بوده، اما مقداری مواد در کف آن باقی مانده بود که می‌توانسته به بخار تبدیل شده و در فضای تانکر تجمع کند. کارگران نیز در حال انجام عملیات حرارتی از جمله برشکاری و فرزکاری روی تانکر بودند که ناگهان انفجار رخ داده و تانکر شعله‌ور شده است.



وی گفت: در فاصله چند متری تانکر، دو کانکس کوچک به مساحت حدود ۶ مترمربع نیز قرار داشت که آنها هم بر اثر این حادثه دچار آتش‌سوزی شدند.



ملکی با اشاره به تلفات این حادثه اظهار کرد: یک کارگر ۲۱ ساله تبعه افغانستان که در حال انجام عملیات فرزکاری روی تانکر بود، دچار سوختگی شدید شد و بنا بر تأیید عوامل اورژانس، در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد. همچنین یک نوجوان ۱۶ ساله و یک مرد ایرانی ۳۰ ساله از ناحیه پا مصدوم شدند که برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.



سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران افزود: پس از ایمن‌سازی محل، محل حادثه تحویل مالکان و عوامل انتظامی شد تا بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه انجام شود.



به گفته ملکی، عملیات آتش‌نشانی در ساعت ۲۱:۴۱ به پایان رسید و نیروهای آتش‌نشانی محل را ترک کردند.



وی در پایان درباره علت وقوع چنین حوادثی هشدار داد: هنگام انجام عملیات روی تانکرهایی که پیش‌تر برای نگهداری مایعات قابل اشتعال و انفجار استفاده شده‌اند، حتی اگر مخزن ظاهراً خالی باشد، ممکن است بخارات و گازهای قابل اشتعال در آن باقی مانده باشد. رسیدن شعله، جرقه یا انجام فعالیت‌های حرارتی مانند برشکاری، فرزکاری و اره‌کاری می‌تواند موجب آتش‌سوزی و انفجار شود.



ملکی تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی هنگام کار روی این نوع مخازن ضروری است و باید با توجه ویژه به خطر بخارات و گازهای قابل اشتعال، از وقوع چنین حوادث تلخ و ناگواری جلوگیری کرد.