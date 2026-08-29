بیش از ۵۲۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای دولت در یاسوج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای اقتدار ایران، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و قدردانی از همه دولتمردان و کارکنانی است که در مسیر عمران، آبادانی، توسعه و پیشرفت کشور تلاش میکنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تبریک هفته وحدت و ایام ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری جهان اسلام و ایران اسلامی به همدلی، همراهی و وحدت نیاز دارد و همین اتحاد و انسجام موجب عبور کشور از شرایط سخت و مقابله با دشمنان شده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و شهدای اقتدار ایران، بیان کرد: شهدای دولت از جمله شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی، چمران، تندگویان، نامجو، فکوری، کلانتری، شمخانی، نصیرزاده، عباسپور، قندی، دادمان، لاریجانی، خطیر، امیرعبداللهیان و دیگر شهدای خدمت، الگوهای ماندگار ایثار و خدمت به مردم هستند.
دولت وفاق ملی در یکی از حساسترین مقاطع کشور فعالیت کرد
رحمانی با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم، گفت: دولت وفاق ملی در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی انقلاب اسلامی سکان مدیریت کشور را بر عهده گرفت؛ شرایطی که دشمنان جنگ ترکیبی تمامعیاری را در عرصههای مختلف اقتصادی، رسانهای و روانی علیه ملت ایران به راه انداخته بودند.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم با تکیه بر وفاق، تدبیر، توان داخلی و اعتماد مردم توانست در این شرایط سخت مسیر مدیریت کشور را ادامه دهد و در جریان جنگ نیز با وجود فشارها و مشکلات، نیازهای مردم و زیرساختهای کشور را مدیریت کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در حوزههای تأمین معیشت، انرژی، سلامت، زیرساخت، حملونقل و لجستیک، علیرغم فشارهای دشمن، تلاش شد خللی در روند خدمترسانی به مردم ایجاد نشود.
وی افزود: دشمن زیرساختهای انرژی، بیمارستانها، مراکز درمانی، راهها، پلها و جادهها را هدف قرار داد، اما اراده دولت و ملت اجازه نداد این حملات خللی در روند خدمترسانی و اداره کشور ایجاد کند.
وحدت و انسجام، رمز عبور از بحرانها است
رحمانی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در کشور، گفت: امروز همه باید زیر لوای رهبری و در مسیر حفظ وحدت و انسجام حرکت کنیم و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، اظهار کرد: همه مسئولان و مردم باید در مسیر تقویت اتحاد و همدلی حرکت کنند و از اقداماتی که موجب ایجاد دوگانگی و تضعیف انسجام جامعه میشود، پرهیز کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از نیروهای مسلح، سپاه، بسیج و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برای نقشآفرینی در حفظ اقتدار کشور قدردانی کرد و گفت: پیروزی و عبور از شرایط سخت، حاصل همراهی مردم، نیروهای مسلح، دولت و رهبری است.
افتتاح و کلنگزنی بیش از ۵۲۰ پروژه در استان
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: در این ایام بیش از ۵۲۰ پروژه بزرگ، متوسط و کوچک عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳۳ هزار و ۹۵ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگزنی شد.
وی افزود: اجرای این طرحها در حوزههای مختلف اقتصادی، عمرانی و تولیدی میتواند زمینهساز توسعه زیرساختها، افزایش اشتغال و بهبود خدماترسانی در استان باشد.
واگذاری بیش از هزار قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت در استان، بیان کرد: در شهرستانهای مارگون، بهمئی و لنده بیش از یکهزار و ۵۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت به واجدان شرایط واگذار شده است.
رحمانی ارزش حداقلی این زمینها را بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای بخشی از متقاضیان در سایر شهرستانها نیز زمین در نظر گرفته شده و تلاش میشود طی ماههای آینده فرآیند تأمین و واگذاری زمین به این افراد انجام شود.
حضور وزیر تعاون در استان؛ احصای مسائل شهرستانها
وی حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان و مدیران سازمانهای وابسته در استان را از دیگر اقدامات هفته دولت عنوان کرد و گفت: در این سفر مسائل بخشهای مختلف این وزارتخانه بررسی و تصمیمات جامعی برای رفع مشکلات اتخاذ شد.
رحمانی افزود: در جریان این سفر، شهرستانهای مختلف استان از جمله مارگون، بویراحمد، کهگیلویه و چرام مورد بازدید قرار گرفت و مسائل مربوط به راه، آب، بهداشت و درمان، سرمایهگذاری و سایر حوزهها احصا شد.
وی ابراز امیدواری کرد تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی نیز پیگیری و اجرایی شود تا آثار آن در زندگی مردم استان نمایان شود.
بهرهبرداری از هزاران پروژه در سطح کشور
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به عملکرد دولت در هفته دولت گفت: در سطح کشور نیز در این ایام ۳۵ هزار و ۹۸۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۳۴ هزار میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
رحمانی همچنین از بهرهبرداری بیش از یکهزار پروژه در حوزه عمران شهری، روستایی و سایر بخشها با اعتباری بالغ بر ۱۳۲ هزار میلیارد تومان با حضور رئیسجمهور خبر داد.
وی تأکید کرد: با همت، همدلی، برادری و همراهی مردم و مسئولان و در سایه تدابیر رهبر معظم انقلاب، باید مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی و کهگیلویه و بویراحمد با قدرت ادامه یابد.
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