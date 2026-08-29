ثبت ۱۷ هزار ولادت و ۹ هزار و ۷۰۰ ازدواج در کردستان طی یک سال

علی جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آمار مربوط به یک سال منتهی به هفته دولت سال ۱۴۰۵ است و بخشی از خدمات و اقدامات ثبت احوال استان در حوزه ثبت وقایع حیاتی و ارائه خدمات هویتی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به ثبت ۱۷ هزار و ۶۹ مورد ولادت در استان افزود: از این تعداد هشت هزار و ۸۵۲ نوزاد پسر و هشت هزار و ۲۱۷ نوزاد دختر بوده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال کردستان بیان کرد: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، ۱۶ هزار و ۳۵۸ مورد مربوط به تک‌زایی، ۳۳۶ مورد مربوط به دوقلوزایی و ۱۳ مورد نیز مربوط به سه‌قلوزایی بوده است.

جوکار با بیان اینکه ۹۵.۶ درصد ولادت‌ها در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسیده است، گفت: میانگین سن مادران در ولادت‌های ثبت‌شده ۳۱.۴۸ سال و میانگین سن پدران ۳۶.۱۸ سال بوده است.

وی همچنین از ثبت هشت هزار و ۵۶۲ مورد وفات در کردستان طی این مدت خبر داد و افزود: پنج هزار و ۵۱ مورد از فوت‌شدگان مرد و سه هزار و ۵۱۱ نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال کردستان ادامه داد: میانگین سن مردان فوت‌شده ۶۶.۱۳ سال و میانگین سن زنان فوت‌شده ۷۵.۵۲ سال بوده است.

ثبت بیش از ۹ هزار ازدواج در کردستان

جوکار با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق در استان گفت: طی یک سال اخیر هفت هزار و ۹۴۲ مورد ازدواج در مناطق شهری و یک هزار و ۶۹۸ مورد در مناطق روستایی ثبت شده که مجموع ازدواج‌های ثبت‌شده به ۹ هزار و ۷۴۲ مورد رسیده است.

وی افزود: در همین مدت سه هزار و ۳۹۰ مورد طلاق در مناطق شهری و ۴۲۴ مورد در مناطق روستایی ثبت شده که در مجموع سه هزار و ۸۱۴ واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات هویتی این دستگاه اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۷۳ هزار و ۳۲۹ جلد شناسنامه صادر و به متقاضیان تحویل داده شده است.

جوکار درباره کارت هوشمند ملی نیز اظهار کرد: در یک سال اخیر ۳۴ هزار و ۸۲۹ درخواست کارت هوشمند ملی در استان ثبت شده، هشت هزار و ۶۵۷ کارت صادر و هشت هزار و ۹۱۲ کارت نیز به متقاضیان تحویل شده است.

صدور ۱۴ هزار گواهی انحصار وراثت در کردستان

وی یکی از خدمات جدید ثبت احوال را صدور گواهی انحصار وراثت عنوان کرد و افزود: براساس بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از سوم مرداد ۱۴۰۴ برای تمامی فوت‌هایی که در پایگاه ثبت احوال ثبت می‌شود، پس از گذشت ۲۰ روز از ثبت واقعه فوت، گواهی انحصار وراثت بدون نیاز به درخواست بازماندگان صادر می‌شود.

جوکار ادامه داد: این گواهی براساس اطلاعات موجود در پایگاه سببی و نسبی سازمان ثبت احوال صادر و از طریق سامانه ابلاغ گواهی انحصار وراثت سازمان و درگاه سهیم به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود.

وی گفت: طی این مدت ۱۴ هزار و ۶۰۱ گواهی انحصار وراثت در استان صادر شده که ۹ هزار و ۲۷۵ مورد به صورت سیستمی و پنج هزار و ۳۲۶ مورد به صورت دستی صادر شده است.

ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات ۴۶ هزار خانوار

مدیرکل ثبت احوال کردستان همچنین از ثبت و به‌روزرسانی ۴۶ هزار و ۸۰۱ مورد اطلاعات خانوار در سامانه‌های مربوطه خبر داد و گفت: تکمیل و اصلاح ساختار خانوار برای ارائه خدمات حمایتی و احراز سرپرست خانوار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: اطلاعات خانوار باید در سامانه ثبت احوال ثبت یا به‌روزرسانی شود تا امکان احراز سرپرست خانوار و ادامه فرآیند ارائه خدمات فراهم شود.

جوکار در ادامه به اجرای طرح ملی شجره‌نامه خویشاوندی ایرانیان اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی و تبیین خطوط ارتباطی میان‌نسلی و فرانسلی ایرانیان و با بهره‌گیری از پایگاه جامع اطلاعات هویتی کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: اطلاعات این طرح می‌تواند در ارائه خدماتی مانند انحصار وراثت، تعیین خانوار در فرآیند پرداخت یارانه‌ها و سایر خدمات حقوقی، اجتماعی و رفاهی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل ثبت احوال کردستان بیان کرد: در یک سال اخیر اطلاعات مربوط به ۴۱۵ هزار و ۴۲۹ شهروند در پایگاه اطلاعات سببی و نسبی تکمیل شده است.

تعیین تکلیف ۳۴ فرد فاقد شناسنامه

جوکار در پایان به برخی دیگر از خدمات هویتی ثبت احوال استان اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۸۰۹ مورد تغییر نام، ۴۷۷ مورد تغییر نام خانوادگی و ۲۸ مورد صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی در کمیسیون ماده واحده انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت برای ۳۴ فرد فاقد شناسنامه، فرآیند تعیین تکلیف و صدور سند و شناسنامه انجام شده است.