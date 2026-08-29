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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

قالیباف در پاسخ به ادعاهای وزیر خزانه‌داری آمریکا: ای دروغگو!

قالیباف در پاسخ به ادعاهای وزیر خزانه‌داری آمریکا: ای دروغگو!

رئیس مجلس در پاسخ به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا با بازنشر مقاله‌ای از یک اقتصاددان نوشت: ای دروغگو! به بازده اوراق خزانه‌داری دولت آمریکا نگاه کن که آتش گرفته و دارد بالا و بالاتر می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به ادعاهای وزیر خزانه‌داری آمریکا، مقاله‌ای از پل کروگمن نوبلیست اقتصاد را بازنشر کرد.

در آن این اقتصاددان، دروغگو بودن بسنت و شکست خوردن مطلق وی در مدیریت بازارها را شرح داده و از کنترل خارج شدن بازار اوراق بدهی دولت امریکا به عنوان سند شکست مطلق سیاست دروغگویی بسنت یاد کرده بود.

قالیباف در ادامه با تمسخر ادعای بسنت در مورد عبور ۱۳۰ میلیون بشکه نفت از هرمز طی دو هفته، به او گفت: ۱۳۰ های واقعی، ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه‌های جنگ با ایران (به نقل از شرکت مودی آلنالیتیکس)، یا ۱۳۰ میلیون دلار ضرر برای شرکتی است که به طور مخفیانه به نیابت از دولت امریکا در بازارهای کاغذی نفت مداخله کرده و ایران از آن اطلاع پیدا کرده است.

قالیباف در ادامه گفت: ای دروغگو! به بازده اوراق خزانه داری دولت امریکا نگاه کن که آتش گرفته و دارد بالا و بالاتر می‌رود.

کد مطلب 6931582
محسن صمیمی

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