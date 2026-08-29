مسیر دسترسی مسکن مهر شیرگاه بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمی شامگاه شنبه در نشست مسئولان شهرستان با اشاره به مطالبات ساکنان پروژه‌های مسکن مهر شیرگاه اظهار کرد: بهبود وضعیت راه دسترسی، رفع محدودیت عرض مسیر و تأمین روشنایی از مهم‌ترین مطالبات ساکنان پروژه‌های ۲۲۴ واحدی و ۳۲ واحدی گروه ساخت بود که با توجه به شرایط نامناسب مسیر، به‌ویژه در فصل زمستان، مشکلاتی را برای ساکنان ایجاد کرده بود.

وی افزود: در همین راستا، عملیات تعریض مسیر، بهسازی بستر و تأمین روشنایی انجام شد تا شرایط تردد در این محدوده بهبود یافته و ایمنی و رفاه ساکنان افزایش یابد.

نماینده اداره راه و شهرسازی شهرستان سوادکوه شمالی با بیان اینکه پیگیری مطالبات ساکنان همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: دیوارکشی و فنس‌کشی محدوده پروژه مسکن مهر از دیگر درخواست‌های مهم ساکنان برای ارتقای امنیت و ایمنی است و تلاش می‌شود با تداوم حمایت فرمانداری و هماهنگی شهرداری و اداره راه و شهرسازی، فاز دوم این طرح نیز در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شود.

رحیمی تأکید کرد: هدف دستگاه‌های اجرایی، تکمیل اقدامات زیرساختی و تعیین تکلیف دغدغه‌های ساکنان پروژه‌های مسکن مهر است و ظرفیت‌های موجود برای تسریع در روند اجرای طرح‌ها به کار گرفته خواهد شد.

آسفالت کوی کارگر و اجرای کانال هدایت آب

در بخش دیگری از اقدامات عمرانی شهرستان سوادکوه شمالی، عملیات روسازی و آسفالت کوی کارگر، اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی و تأمین روشنایی مسیر نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی به انجام رسید.

این اقدامات با پیگیری فرمانداری سوادکوه شمالی و همکاری شهرداری شیرگاه و اداره راه و شهرسازی انجام شده و با هدف بهبود وضعیت تردد، افزایش ایمنی و کاهش مشکلات ناشی از آب‌های سطحی در این محدوده اجرا شده است.

قایی‌پاشا، فرماندار سوادکوه شمالی، نیز با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات شهروندان، اجرای این پروژه‌ها را حاصل پیگیری مستمر و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان بر این است که مطالبات مردم در حوزه زیرساخت‌های عمرانی با سرعت و کیفیت مناسب پیگیری و به نتیجه برسد.

وی از همراهی مجموعه مدیریت شهری و اداره راه و شهرسازی قدردانی کرد و افزود: همکاری شهرداری شیرگاه و اداره راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های عمرانی، نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی و تردد شهروندان داشته است.

بر اساس این گزارش، ادامه اقدامات زیرساختی در محدوده مسکن مهر شیرگاه و سایر نقاط شهری و روستایی سوادکوه شمالی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و رفع مطالبات شهروندان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرار دارد.