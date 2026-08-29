به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در این مراسم ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) به مسلمانان جهان، ملت ایران و همه آزادگان و انسان‌دوستان، اظهار کرد: امشب تهران میزبان آیینی است که نام آن خلاصه‌ای از بلندترین حقیقت تاریخ انسان است؛ «رحمة للعالمین»، رحمتی برای همه جهانیان و برای همه آنان که در پی عدالت و امید هستند.



وی افزود: نام پیامبر اعظم(ص) با مهربانی آغاز می‌شود و به رهایی انسان می‌انجامد. پیامبر اسلام، پیامبر مهربانی، مدارا، دانایی و کرامت بود و خداوند در قرآن کریم از ایشان با تعبیر «رحمةً للعالمین» یاد کرده است. این آیه شریفه می‌تواند نقشه راهی روشن برای پیروان پیامبر و همه انسان‌ها باشد.



اعلمی با اشاره به رنج‌های جهان امروز گفت: اگر جهان امروز از جنگ، خشونت، فقر، تبعیض، آوارگی و بی‌عدالتی آسیب می‌بیند، راه بازگشت به آرامش، بازخوانی و عمل به همین پیام بزرگ است؛ پیام رحمت، اخلاق و کرامت انسانی.



سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به تقارن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت خاطرنشان کرد: هفته وحدت فرصتی برای بازگشت به مشترکات بزرگ امت اسلامی است؛ توحید، نبوت، قرآن کریم، اخلاق و مسئولیت مشترک. پیامبر اکرم(ص) محور همدلی و پرچمدار پیوند میان مسلمانان است و امروز بیش از هر زمان دیگری به این وحدت و همگرایی نیاز داریم.



وی ادامه داد: ملت ایران در دوره‌های مختلف تاریخی بهای سنگینی برای دفاع از آرامش، استقلال و عزت خود پرداخته و بهترین چهره‌ها و سرمایه‌هایش را تقدیم کرده است. یاد و نام شهیدان همواره برای ما مایه برکت و یادآور وفاداری به اخلاق، حقیقت و آرمان‌های انسانی است.



اعلمی با گرامیداشت یاد شهدای اخیر و رهبر شهید، گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر عزیزانی را از دست دادیم که برای ما الگو بوده و هستند و در رأس همه شهیدان، رهبر عزیزمان، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، قرار دارد که در راه دفاع از آرمان‌های ملت و ایستادگی در برابر ظلم به شهادت رسید.



وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری مسلمانان جهان باید با تکیه بر ایمان و با اتکا به همبستگی، در برابر استکبار، زیاده‌خواهی، سلطه‌طلبی و تحمیل اراده بر ملت‌ها ایستادگی کنند. این مبارزه باید مبارزه‌ای اخلاقی و انسانی علیه ظلم، تبعیض، اشغال و تحقیر انسان‌ها باشد.



سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تأکید کرد: هیچ ملتی نباید سرنوشت خود را به اراده دیگران واگذار کند. در برابر یک‌جانبه‌گرایی و تحمیل اراده قدرت‌ها، راه مقابله، همبستگی ملت‌ها و آزادگان جهان، تقویت فرهنگ مقاومت و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست.



اعلمی با اشاره به پیشینه تمدنی ایران گفت: ملت ایران با پیشینه‌ای چند هزار ساله در فرهنگ و تمدن، همواره سرزمینی بوده که دانش، شعر، حکمت، هنر و معنویت را گرامی داشته است. این تمدن کهن هرگز با جنگ‌طلبی تعریف نشده، بلکه با مهمان‌نوازی، جوانمردی، پناه دادن و ایستادن در کنار مظلومان شناخته شده است.



وی افزود: هرگاه دشمنان اراده تجاوز به این سرزمین کرده‌اند، نیروهای مسلح و مردم ایران برای دفاع از آب و خاک خود ایستاده‌اند. در مکتب اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه مکتب حسینی، انسان می‌آموزد که در برابر بی‌عدالتی بی‌تفاوت نباشد و در عین حال اخلاق، آزادی و کرامت انسانی را پاس بدارد. پیام عاشورا نیز همین است؛ نرفتن زیر بار ظلم و دفاع از حقیقت.



اعلمی با اشاره به رسالت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: امروز وظیفه و رسالت هنر این است که با تکیه بر آموزه‌های غنی فرهنگی و دینی، در کنار مردم شریف و نجیب این سرزمین بایستد. ما خود را متعهد به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، میراث ماندگار شهیدان و چهره‌های درخشان تاریخ این مرز و بوم می‌دانیم؛ بزرگ‌مردانی که جان خود را بر سر عزت، حقیقت و دفاع از مظلوم نهادند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از آیین «رحمة للعالمین» پیامی روشن به جهان مخابره کنیم؛ پیامبر اسلام(ص) پیام‌آور رحمت، کرامت، عدالت و وحدت است و امروز نیز راه رسیدن به جهانی آرام‌تر و عادلانه‌تر، بازگشت به همین ارزش‌های انسانی و تقویت همدلی و همبستگی میان ملت‌هاست.