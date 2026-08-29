  1. جامعه
  2. شهری
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

برگزاری آیین‌واره فرهنگی هنری «رحمة للعالمین» در تهران

برگزاری آیین‌واره فرهنگی هنری «رحمة للعالمین» در تهران

آیین‌واره فرهنگی هنری «رحمة للعالمین» همزمان با هفته وحدت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در این مراسم ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) به مسلمانان جهان، ملت ایران و همه آزادگان و انسان‌دوستان، اظهار کرد: امشب تهران میزبان آیینی است که نام آن خلاصه‌ای از بلندترین حقیقت تاریخ انسان است؛ «رحمة للعالمین»، رحمتی برای همه جهانیان و برای همه آنان که در پی عدالت و امید هستند.

وی افزود: نام پیامبر اعظم(ص) با مهربانی آغاز می‌شود و به رهایی انسان می‌انجامد. پیامبر اسلام، پیامبر مهربانی، مدارا، دانایی و کرامت بود و خداوند در قرآن کریم از ایشان با تعبیر «رحمةً للعالمین» یاد کرده است. این آیه شریفه می‌تواند نقشه راهی روشن برای پیروان پیامبر و همه انسان‌ها باشد.

اعلمی با اشاره به رنج‌های جهان امروز گفت: اگر جهان امروز از جنگ، خشونت، فقر، تبعیض، آوارگی و بی‌عدالتی آسیب می‌بیند، راه بازگشت به آرامش، بازخوانی و عمل به همین پیام بزرگ است؛ پیام رحمت، اخلاق و کرامت انسانی.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به تقارن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت خاطرنشان کرد: هفته وحدت فرصتی برای بازگشت به مشترکات بزرگ امت اسلامی است؛ توحید، نبوت، قرآن کریم، اخلاق و مسئولیت مشترک. پیامبر اکرم(ص) محور همدلی و پرچمدار پیوند میان مسلمانان است و امروز بیش از هر زمان دیگری به این وحدت و همگرایی نیاز داریم.

وی ادامه داد: ملت ایران در دوره‌های مختلف تاریخی بهای سنگینی برای دفاع از آرامش، استقلال و عزت خود پرداخته و بهترین چهره‌ها و سرمایه‌هایش را تقدیم کرده است. یاد و نام شهیدان همواره برای ما مایه برکت و یادآور وفاداری به اخلاق، حقیقت و آرمان‌های انسانی است.

اعلمی با گرامیداشت یاد شهدای اخیر و رهبر شهید، گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر عزیزانی را از دست دادیم که برای ما الگو بوده و هستند و در رأس همه شهیدان، رهبر عزیزمان، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، قرار دارد که در راه دفاع از آرمان‌های ملت و ایستادگی در برابر ظلم به شهادت رسید.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری مسلمانان جهان باید با تکیه بر ایمان و با اتکا به همبستگی، در برابر استکبار، زیاده‌خواهی، سلطه‌طلبی و تحمیل اراده بر ملت‌ها ایستادگی کنند. این مبارزه باید مبارزه‌ای اخلاقی و انسانی علیه ظلم، تبعیض، اشغال و تحقیر انسان‌ها باشد.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تأکید کرد: هیچ ملتی نباید سرنوشت خود را به اراده دیگران واگذار کند. در برابر یک‌جانبه‌گرایی و تحمیل اراده قدرت‌ها، راه مقابله، همبستگی ملت‌ها و آزادگان جهان، تقویت فرهنگ مقاومت و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست.

اعلمی با اشاره به پیشینه تمدنی ایران گفت: ملت ایران با پیشینه‌ای چند هزار ساله در فرهنگ و تمدن، همواره سرزمینی بوده که دانش، شعر، حکمت، هنر و معنویت را گرامی داشته است. این تمدن کهن هرگز با جنگ‌طلبی تعریف نشده، بلکه با مهمان‌نوازی، جوانمردی، پناه دادن و ایستادن در کنار مظلومان شناخته شده است.

وی افزود: هرگاه دشمنان اراده تجاوز به این سرزمین کرده‌اند، نیروهای مسلح و مردم ایران برای دفاع از آب و خاک خود ایستاده‌اند. در مکتب اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه مکتب حسینی، انسان می‌آموزد که در برابر بی‌عدالتی بی‌تفاوت نباشد و در عین حال اخلاق، آزادی و کرامت انسانی را پاس بدارد. پیام عاشورا نیز همین است؛ نرفتن زیر بار ظلم و دفاع از حقیقت.

اعلمی با اشاره به رسالت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: امروز وظیفه و رسالت هنر این است که با تکیه بر آموزه‌های غنی فرهنگی و دینی، در کنار مردم شریف و نجیب این سرزمین بایستد. ما خود را متعهد به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، میراث ماندگار شهیدان و چهره‌های درخشان تاریخ این مرز و بوم می‌دانیم؛ بزرگ‌مردانی که جان خود را بر سر عزت، حقیقت و دفاع از مظلوم نهادند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از آیین «رحمة للعالمین» پیامی روشن به جهان مخابره کنیم؛ پیامبر اسلام(ص) پیام‌آور رحمت، کرامت، عدالت و وحدت است و امروز نیز راه رسیدن به جهانی آرام‌تر و عادلانه‌تر، بازگشت به همین ارزش‌های انسانی و تقویت همدلی و همبستگی میان ملت‌هاست.

کد مطلب 6931672
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها