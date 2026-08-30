https://mehrnews.com/x3cW4W ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۷ کد مطلب 6931830 استانها گلستان استانها گلستان ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۷ مینودشت؛ شبی دیگر با حضور و همدلی مردم مینودشت-مردم مینودشت در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در میدان بار دیگر صحنهای از همدلی و همراهی را رقم زدند. دریافت 5 MB کد مطلب 6931830 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم زاهدان در شب ۱۸۱ اجتماع ساحل نشینان چابهاری در شب ۱۸۱ صد و هشتاد و دومین شب تجمعات زنجانیها در دفاع از وطن اجتماع مردمی قوچان در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) جشن ولادت پیامبر اکرم(ص) در اردبیل اجتماعات مردم آبپخش در گذرگاه مقاومت به ۱۸۲ شب رسید ۱۸۲ شب ایستادگی و انسجام در ضیاءآباد برچسبها گلستان مینودشت تجمع مردمی
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