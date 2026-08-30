https://mehrnews.com/x3cW4P ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۰۱ کد مطلب 6931824 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۰۱ حماسه حضور مردم زاهدان در شب ۱۸۱ زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب صد و هشتاد و یکم از شهادت رهبر شهید، اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6931824 کپی شد مطالب مرتبط نوای احمدی از پایتخت وحدت اسلامی طنین انداز شد رامیانیها در میدان ماندند؛ تداوم حضور شبانه مردم مینودشت؛ شبی دیگر با حضور و همدلی مردم رسانهها در خنثیکردن تصویرسازیهای غلط از سیستان و بلوچستان نقش دارند مولوی قاضی زاده: اختلاف مذهبی نباید به شکاف میان مسلمانان تبدیل شود برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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