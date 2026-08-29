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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۹

۱۸۲ شب ایستادگی و انسجام در ضیاءآباد

۱۸۲ شب ایستادگی و انسجام در ضیاءآباد

قزوین- مردم شهر ضیاءآباد در صد و هشتاد و دومین شب ایستادگی، انسجام و همدلی خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6931804

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