https://mehrnews.com/x3cW4q ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۹ کد مطلب 6931804 استانها قزوین استانها قزوین ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۹ ۱۸۲ شب ایستادگی و انسجام در ضیاءآباد قزوین- مردم شهر ضیاءآباد در صد و هشتاد و دومین شب ایستادگی، انسجام و همدلی خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند. دریافت 3 MB کد مطلب 6931804 کپی شد مطالب مرتبط شب ۱۸۲؛ جلوهای از وحدت و همدلی مردم اراک در شب میلاد پیامبر رحمت اجتماع مردم خمین؛ تجلی بیعت با رهبری در شب میلاد پیامیر( ص) یکصد و هشتاد و دومین تجمع شبانه شفتیها در میدان رامیانیها در میدان ماندند؛ تداوم حضور شبانه مردم مینودشت؛ شبی دیگر با حضور و همدلی مردم برچسبها ضیاء آباد تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما