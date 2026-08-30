https://mehrnews.com/x3cW4N ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۰۰ کد مطلب 6931823 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۰۰ اجتماع ساحل نشینان چابهاری در شب ۱۸۱ چابهار- مردم شهر ساحلی چابهار در شب صد و هشتاد و یکم از شهادت رهبر شهید، اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 55 MB کد مطلب 6931823 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه چابهار: نارساییها را خوراک تبلیغاتی دشمن نکنیم ۵ شهریور روز «سیستان و بلوچستان»؛ روایت ظرفیتهای تاریخی و گردشگری رامیانیها در میدان ماندند؛ تداوم حضور شبانه مردم مینودشت؛ شبی دیگر با حضور و همدلی مردم تأمین ۵۰ آمبولانس و تکمیل ۴۶ خانه بهداشت در سیستان و بلوچستان برچسبها چابهار رهبر شهید تجمع مردمی
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