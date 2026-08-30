  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۰۰

اجتماع ساحل نشینان چابهاری در شب ۱۸۱

اجتماع ساحل نشینان چابهاری در شب ۱۸۱

چابهار- مردم شهر ساحلی چابهار در شب صد و هشتاد و یکم از شهادت رهبر شهید، اجتماع باشکوهی برگزار کردند.

دریافت 55 MB
کد مطلب 6931823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها