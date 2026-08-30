۹ کیلومتر شبکه برق روستایی خوانسار به کابل خودنگهدار مجهز شد

محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهرهبرداری از پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در روستاهای شهرستان خوانسار اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای پایداری شبکه برق، کاهش خاموشیها و افزایش ایمنی مشترکان روستایی به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در روستاهای ارجنک، کهرت و خشکرود از توابع شهرستان خوانسار، به طول ۹ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
فرماندار خوانسار با تقدیر از تلاشهای مجموعه امور برق شهرستان، بر ضرورت توسعه و تقویت زیرساختهای انرژی در مناطق روستایی تأکید کرد و گفت: تأمین برق پایدار و ایمن از مهمترین الزامات توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در روستاهاست و اجرای طرحهای زیرساختی در این حوزه باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه علاوه بر افزایش پایداری شبکه و کاهش خاموشیها، نقش مهمی در ارتقای ایمنی شبکه برق و کاهش آسیبپذیری آن در برابر شرایط جوی و حوادث طبیعی خواهد داشت.
در ادامه این آیین، مدیر امور برق خوانسار نیز با اشاره به مزایای استفاده از کابل خودنگهدار نسبت به شبکههای سیمی، اظهار کرد: اجرای این طرح موجب کاهش تلفات فنی شبکه و افزایش مقاومت آن در برابر شرایط جوی و حوادث طبیعی میشود
گفتنی است آیین افتتاح و بهرهبرداری از این پروژه با حضور فرماندار خوانسار، معاونان اجرایی و سیاسی فرماندار، مدیر امور برق شهرستان، بخشدار مرکزی و دهیار روستای ارجنک در روستای ارجنک برگزار شد.
خوانسار- فرماندار خوانسار گفت:پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در روستاهای ارجنک، کهرت و خشکرود خوانسار به طول ۹ کیلومتر اجرا شد.
محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهرهبرداری از پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در روستاهای شهرستان خوانسار اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای پایداری شبکه برق، کاهش خاموشیها و افزایش ایمنی مشترکان روستایی به بهرهبرداری رسید.
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