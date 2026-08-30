میرزمانی: کنارگذرشرقی گلستان به مرحله افتتاح رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرزمانی، با اشاره به تکمیل عملیات عمرانی این پروژه اظهار کرد: توسعه شبکه معابر و مسیرگشاییهای جدید از اولویتهای مدیریت شهری در دوره ششم بوده و یکی از طرحهای مهم و اثرگذار این حوزه به مرحله نهایی رسیده است.
وی افزود: کنارگذرشرقی شهید حسن طهرانی مقدم با ایجاد ۲۰۰ هزار مترمربع مسیرگشایی جدید، امکان اتصال محدوده انتهای محله سبزدشت به شهر صالحیه، روستای علیآباد و اسلامشهر را فراهم میکند و میتواند در توزیع ترافیک و تسهیل تردد شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.
شهردار گلستان با بیان اینکه اجرای پروژهای در این مقیاس برای نخستینبار در تاریخ شهر گلستان رقم خورده است، گفت: دوره ششم مدیریت شهری را میتوان دورهای ویژه در اجرای طرحهای زیرساختی و مسیرگشایی دانست و طی این پنج سال، اقدامات عمرانی گستردهای در شهر به سرانجام رسیده است.
میرزمانی ادامه داد: این پروژه صرفاً به بازگشایی یک مسیر محدود نمیشود، بلکه ایجاد محور ایمن و روشن، ارتقای دسترسی به مناطق پیرامونی، کاهش فشار ترافیکی بر معابر اصلی و فراهم کردن زمینه توسعه متوازن شهری از مهمترین دستاوردهای آن خواهد بود.
وی با اشاره به مطالبه چندساله شهروندان برای اجرای این طرح خاطرنشان کرد: این پروژه بخشی از مطالبات قدیمی مردم گلستان را پاسخ داده و امروز با تلاش مجموعه مدیریت شهری به مرحله بهرهبرداری نزدیک شده است.
شهردار گلستان در پایان اعلام کرد: کنارگذرشرقی شهید حسن طهرانی مقدم با تکمیل روشنایی، ایمنسازی و زیرساختهای مورد نیاز، آماده افتتاح است و امید میرود بهرهبرداری از این محور موجب تسهیل رفتوآمد و تقویت ارتباط گلستان با شهرها و مناطق پیرامونی شود.
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