میرزمانی: کنارگذرشرقی گلستان به مرحله افتتاح رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرزمانی، با اشاره به تکمیل عملیات عمرانی این پروژه اظهار کرد: توسعه شبکه معابر و مسیرگشایی‌های جدید از اولویت‌های مدیریت شهری در دوره ششم بوده و یکی از طرح‌های مهم و اثرگذار این حوزه به مرحله نهایی رسیده است.

وی افزود: کنارگذرشرقی شهید حسن طهرانی مقدم با ایجاد ۲۰۰ هزار مترمربع مسیرگشایی جدید، امکان اتصال محدوده انتهای محله سبزدشت به شهر صالحیه، روستای علی‌آباد و اسلامشهر را فراهم می‌کند و می‌تواند در توزیع ترافیک و تسهیل تردد شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.

شهردار گلستان با بیان اینکه اجرای پروژه‌ای در این مقیاس برای نخستین‌بار در تاریخ شهر گلستان رقم خورده است، گفت: دوره ششم مدیریت شهری را می‌توان دوره‌ای ویژه در اجرای طرح‌های زیرساختی و مسیرگشایی دانست و طی این پنج سال، اقدامات عمرانی گسترده‌ای در شهر به سرانجام رسیده است.

میرزمانی ادامه داد: این پروژه صرفاً به بازگشایی یک مسیر محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد محور ایمن و روشن، ارتقای دسترسی به مناطق پیرامونی، کاهش فشار ترافیکی بر معابر اصلی و فراهم کردن زمینه توسعه متوازن شهری از مهم‌ترین دستاوردهای آن خواهد بود.

وی با اشاره به مطالبه چندساله شهروندان برای اجرای این طرح خاطرنشان کرد: این پروژه بخشی از مطالبات قدیمی مردم گلستان را پاسخ داده و امروز با تلاش مجموعه مدیریت شهری به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده است.

شهردار گلستان در پایان اعلام کرد: کنارگذرشرقی شهید حسن طهرانی مقدم با تکمیل روشنایی، ایمن‌سازی و زیرساخت‌های مورد نیاز، آماده افتتاح است و امید می‌رود بهره‌برداری از این محور موجب تسهیل رفت‌وآمد و تقویت ارتباط گلستان با شهرها و مناطق پیرامونی شود.