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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۳

«وقف شهید سلیمانی»؛ الگوی جدید مشارکت مردمی در عمران عتبات عالیات

«وقف شهید سلیمانی»؛ الگوی جدید مشارکت مردمی در عمران عتبات عالیات

تبریز- رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی از اجرای طرح «وقف شهید سلیمانی» برای مشارکت مردم در عمران عتبات عالیات خبر داد.

علی داداش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ارزشمند سنت وقف در فرهنگ اسلامی و معارف شیعی، اظهار کرد: وقف از ماندگارترین جلوه‌های نیکوکاری و یکی از زمینه‌های مؤثر برای تداوم فرهنگ ایثار، خدمت و مشارکت اجتماعی است.

وی افزود: وقف در مسیر اهل‌بیت(ع) علاوه بر آثار معنوی و اخروی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی در حرم‌های مطهر ائمه اطهار(ع) باشد و ظرفیت‌های مردمی را در این مسیر فعال کند.

امکان وقف موقت یا بخشی از ملک در طرح «وقف شهید سلیمانی»

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی از راه‌اندازی طرح ابتکاری «وقف شهید سلیمانی» خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسهیل مشارکت مردم طراحی شده و واقفان می‌توانند بخشی از دارایی خود را در اختیار این مسیر قرار دهند.

داداش‌زاده ادامه داد: در این طرح، امکان وقف املاکی مانند خانه، مغازه، باغ و زمین به صورت موقت و برای چند سال یا وقف بخشی از یک ملک، برای نمونه یک دانگ از شش دانگ، فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این شیوه، واقف می‌تواند همچنان مسئولیت تولیت موقوفه را بر عهده داشته باشد و به این ترتیب، ضمن حفظ ارتباط با موقوفه، در توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر نیز سهیم شود.

ثبت وقف‌های جدید برای عمران عتبات

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی با اشاره به استقبال خیران از این مسیر، از ثبت چند وقف ارزشمند در شهرستان‌های مختلف استان طی ماه‌های اخیر خبر داد.

وی گفت: وقف ۴۰۰ اصله درخت مثمر و غیرمثمر، یک باب ساختمان دوطبقه اداری و همچنین یک قطعه زمین زراعی و دو قطعه زمین مسکونی از جمله وقف‌های انجام‌شده توسط خیران نیک‌اندیش استان است.

داداش‌زاده این اقدامات را نشانه ظرفیت بالای مشارکت مردمی در فعالیت‌های مرتبط با عتبات عالیات دانست و افزود: این وقف‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای عمرانی و توسعه‌ای حرم‌های مطهر و فضاهای پیرامونی آنها را تأمین کند.

دعوت از مردم برای مشارکت در طرح «وقف شهید سلیمانی»

وی در ادامه از عموم مردم و علاقه‌مندان به اهل‌بیت(ع) خواست با استفاده از ظرفیت طرح «وقف شهید سلیمانی» در توسعه و بازسازی عتبات عالیات مشارکت کنند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در این طرح به دفاتر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در مرکز استان و شهرستان‌ها مراجعه کنند.

داداش‌زاده با تأکید بر نقش محوری مردم در پیشبرد طرح‌های توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: مشارکت خیران علاوه بر کمک به عمران و آبادانی حرم‌های مطهر، زمینه تقویت فرهنگ وقف، همبستگی دینی و خدمت به آستان اهل‌بیت(ع) را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6931879

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