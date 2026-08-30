«وقف شهید سلیمانی»؛ الگوی جدید مشارکت مردمی در عمران عتبات عالیات

علی داداش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ارزشمند سنت وقف در فرهنگ اسلامی و معارف شیعی، اظهار کرد: وقف از ماندگارترین جلوه‌های نیکوکاری و یکی از زمینه‌های مؤثر برای تداوم فرهنگ ایثار، خدمت و مشارکت اجتماعی است.

وی افزود: وقف در مسیر اهل‌بیت(ع) علاوه بر آثار معنوی و اخروی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی در حرم‌های مطهر ائمه اطهار(ع) باشد و ظرفیت‌های مردمی را در این مسیر فعال کند.

امکان وقف موقت یا بخشی از ملک در طرح «وقف شهید سلیمانی»

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی از راه‌اندازی طرح ابتکاری «وقف شهید سلیمانی» خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسهیل مشارکت مردم طراحی شده و واقفان می‌توانند بخشی از دارایی خود را در اختیار این مسیر قرار دهند.

داداش‌زاده ادامه داد: در این طرح، امکان وقف املاکی مانند خانه، مغازه، باغ و زمین به صورت موقت و برای چند سال یا وقف بخشی از یک ملک، برای نمونه یک دانگ از شش دانگ، فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این شیوه، واقف می‌تواند همچنان مسئولیت تولیت موقوفه را بر عهده داشته باشد و به این ترتیب، ضمن حفظ ارتباط با موقوفه، در توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر نیز سهیم شود.

ثبت وقف‌های جدید برای عمران عتبات

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی با اشاره به استقبال خیران از این مسیر، از ثبت چند وقف ارزشمند در شهرستان‌های مختلف استان طی ماه‌های اخیر خبر داد.

وی گفت: وقف ۴۰۰ اصله درخت مثمر و غیرمثمر، یک باب ساختمان دوطبقه اداری و همچنین یک قطعه زمین زراعی و دو قطعه زمین مسکونی از جمله وقف‌های انجام‌شده توسط خیران نیک‌اندیش استان است.

داداش‌زاده این اقدامات را نشانه ظرفیت بالای مشارکت مردمی در فعالیت‌های مرتبط با عتبات عالیات دانست و افزود: این وقف‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای عمرانی و توسعه‌ای حرم‌های مطهر و فضاهای پیرامونی آنها را تأمین کند.

دعوت از مردم برای مشارکت در طرح «وقف شهید سلیمانی»

وی در ادامه از عموم مردم و علاقه‌مندان به اهل‌بیت(ع) خواست با استفاده از ظرفیت طرح «وقف شهید سلیمانی» در توسعه و بازسازی عتبات عالیات مشارکت کنند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در این طرح به دفاتر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در مرکز استان و شهرستان‌ها مراجعه کنند.

داداش‌زاده با تأکید بر نقش محوری مردم در پیشبرد طرح‌های توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: مشارکت خیران علاوه بر کمک به عمران و آبادانی حرم‌های مطهر، زمینه تقویت فرهنگ وقف، همبستگی دینی و خدمت به آستان اهل‌بیت(ع) را فراهم می‌کند.