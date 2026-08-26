به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید شهابالدین حسینی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه اماکن مذهبی و وجود ظرفیتهای ارزشمند در این حوزه، میتوان با همت و همکاری مسئولان، آذربایجانشرقی را به یکی از بزرگترین مجموعههای دیپلماسی فرهنگی جهان اسلام تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه حوزه فعالیت اوقاف شامل وقف، امامزادگان و مساجد است، افزود: اموال موقوفات، اموال دولتی یا بیتالمال نیست، بلکه متعلق به نیت واقفان خیراندیشی است که بخشی از دارایی خود را برای ماندگاری در طول تاریخ وقف کردهاند و وظیفه ما احیای وقف، تثبیت موقوفات و افزایش بهرهوری از آنهاست.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی ادامه داد: موقوفات استان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و عمرانی ظرفیتهای گستردهای دارند و باید این ظرفیتها در مسیر نیت واقفان و رفع نیازهای جامعه به کار گرفته شوند.
اجرای طرحهای فرهنگی و اجتماعی در جوار امامزادگان
حسینی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی اوقاف گفت: در طول سال طرحهای مختلفی از جمله «آرامش بهاری» در ایام نوروز، «ضیافت الهی» در ماه رمضان، «نشاط معنوی» در تابستان، «شمیم حسینی» در ایام محرم و «مهر تحصیلی» اجرا میشود.
وی افزود: مراکز «افق» با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و قرآنی نیز در امامزادگان راهاندازی شده است تا این اماکن علاوه بر کارکرد مذهبی، در حل مسائل اجتماعی و حمایت از نیازمندان نقشآفرینی کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی با اشاره به اجرای طرح «قرار دوازدهم» اظهار کرد: در دوازدهم هر ماه بستههای معیشتی با هماهنگی کمیته امداد و بهزیستی میان نیازمندان توزیع میشود.
وی ادامه داد: در حوزه خدمات اجتماعی نیز پروژههایی از جمله دارالایتام «شکوفههای مهر»، مجموعه ویژه دختران کمتوان ذهنی، کمپ ماده ۱۶ و گرمخانه شهرداری با مشارکت و تأمین زمین از سوی اوقاف اجرا شده است.
۴۳۵ مدرسه و ۷ بیمارستان در اراضی وقفی
حسینی با اشاره به ظرفیت موقوفات در حوزه آموزش و درمان گفت: ۴۳۵ مدرسه در آذربایجانشرقی در اراضی وقفی قرار دارد و هفت بیمارستان در تبریز نیز در مجموعههای وقفی فعالیت میکنند که از جمله آنها میتوان به بیمارستان شهید محلاتی، بیمارستان ارتش، بیمارستان اسدآبادی و بیمارستان کودکان موقوفه مردانیآذر اشاره کرد.
وی افزود: بخش کشاورزی اوقاف نیز بیش از ۲ هزار مزرعه و ۶۰۰ باغ را دربر میگیرد که با مدیریت و احیای ظرفیتهای موجود، امکان افزایش قابل توجه بهرهوری و درآمد موقوفات فراهم شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی با اشاره به نمونهای از احیای یک موقوفه کشاورزی در خامنه گفت: با احیای قناتها و احداث پنج استخر ذخیره آب، بهرهوری یک باغ ۵.۵ هکتاری به شکل چشمگیری افزایش یافت و درآمد آن از رقم ناچیز گذشته به چند میلیارد تومان رسید؛ همچنین پرورش ماهی در این مجموعه درآمد قابل توجهی ایجاد کرده است.
بهرهبرداری از سردخانه ۱۰ هزار تنی در ارسباران
حسینی از بهرهبرداری یک سردخانه دومداره ۱۰ هزار تنی در منطقه ارسباران خبر داد و گفت: این مجموعه دارای ۲۴ سالن و تجهیزات انجماد سریع است و با افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، ظرفیت اقتصادی قابل توجهی ایجاد میکند.
وی افزود: درآمد حاصل از این مجموعه که بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است، برای حمایت از دانشآموزان نیازمند اختصاص خواهد یافت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی همچنین از اجرای یک طرح بزرگ تجاری، خدماتی و فرهنگی در مراغه خبر داد و گفت: این مجموعه با وسعتی قابل توجه در حال احداث است و نخستین سینمای مراغه نیز در آن پیشبینی شده است.
تأکید بر احیای موقوفات و بازسازی مدارس وقفی
حسینی با تأکید بر ضرورت صیانت از موقوفات گفت: بسیاری از مدارس وقفی استان در بافتهای فرسوده قرار دارند و نیازمند بهسازی و بازسازی هستند. هنرستان هشت هکتاری مراغه و هنرستان بهار تبریز با حدود ۱۴ هزار مترمربع از جمله این موارد هستند.
وی تأکید کرد: باید حقوق موقوفات بهدرستی ایفا شود تا درآمد آنها در مسیر عمران، آبادانی و رفع نیازهای جامعه و مطابق با نیت واقفان هزینه شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی از اقدامات انجامشده برای ساماندهی امامزادگان استان نیز خبر داد و گفت: برای ۱۵ امامزاده در تبریز ضریح ساخته شده و ساماندهی امامزاده سراب و سایر اماکن نیز در حال پیگیری است.
فراهم شدن مقدمات احداث «شهر انرژی» در تبریز
حسینی در ادامه از فراهم شدن مقدمات اجرای طرح «شهر انرژی» در حاشیه تبریز خبر داد و اظهار کرد: این طرح با سرمایهگذاری ۵۶ هزار میلیارد تومان و ظرفیت تولید ۸۰۰ مگاوات برق در زمینی به وسعت یک هزار و ۵۰۰ هکتار پیشبینی شده و مقدمات لازم برای تأمین خط انتقال آن فراهم شده است.
وی با بیان اینکه وقف میتواند در حل مسائل اساسی جامعه نقشآفرین باشد، گفت: اگر بتوانیم مشکلاتی مانند اشتغال و ازدواج جوانان را کاهش دهیم، بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی در پایان تأکید کرد: احیای سنت حسنه وقف و استفاده صحیح از ظرفیت موقوفات، نیازمند همکاری و همگرایی همه دستگاهها و مدیران استان است تا این سرمایه تاریخی در مسیر خدمت به مردم و تحقق نیت واقفان به کار گرفته شود.
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