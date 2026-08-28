امام جمعه مرند: وحدت مسلمانان راه مقابله با دشمنان مشترک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی پورمحمدی در خطبههای این هفته نماز جمعه مرند با اشاره به آیات ۱۵ تا ۱۷ سوره مبارکه آلعمران، اظهار کرد: خداوند در این آیات، نعمتهای برتر از مادیات دنیا را برای اهل تقوا بیان کرده و بهشت، جاودانگی، همسران پاکیزه و بالاتر از همه، رضوان الهی را از پاداشهای پرهیزگاران برشمرده است.
وی افزود: نعمتهای بهشتی هم جنبه مادی و هم معنوی دارند، اما رضوان و خشنودی خداوند از همه این نعمتها برتر است و انسان مؤمن باید در مسیر زندگی خود به دنبال دستیابی به این مقام باشد.
امام جمعه مرند، صبر را از مهمترین ویژگیهای اهل تقوا دانست و گفت: صبر تنها به معنای تحمل مصیبت نیست، بلکه صبر در برابر گناه، صبر در عبادت و اطاعت، صبر در برابر مشکلات و صبر در مسیر جهاد را نیز شامل میشود.
پورمحمدی با تأکید بر اهمیت صداقت در زندگی فردی و اجتماعی، ادامه داد: اهل تقوا اهل دروغ، فریب و نیرنگ نیستند و صداقت باید در گفتار، رفتار و عملکرد انسان مؤمن نمود داشته باشد.
وی همچنین قنوت و خضوع در برابر خداوند، انفاق در راه الهی و استغفار در سحرگاهان را از دیگر ویژگیهای اهل تقوا برشمرد و گفت: استغفار در سحرگاه، زمانی که بسیاری از مردم در خواب و استراحت هستند، نشانه توجه ویژه انسان به رابطه خود با پروردگار است.
امام جمعه مرند با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره فضیلت استغفار در نماز وتر، ابراز امیدواری کرد مؤمنان با بهرهگیری از آموزههای قرآن کریم، در مسیر تقوا و بندگی خداوند گام بردارند.
روز داروسازی؛ تجلیل از دانشمندان و خدمتگزاران حوزه سلامت
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی و روز داروسازی، اظهار کرد: زکریای رازی از دانشمندان بزرگ جهان اسلام و از چهرههای برجسته تاریخ علم و داروسازی است که آثار علمی او پس از گذشت قرنها همچنان مورد توجه قرار دارد.
وی با اشاره به توصیه پیامبر اکرم(ص) درباره درمان بیماریها، گفت: بیماری نباید موجب ناامیدی انسان شود، چرا که خداوند برای بیماریها راه درمان قرار داده و پزشکان و داروسازان از جمله ابزارهای تحقق این امر هستند.
امام جمعه مرند با قدردانی از جامعه پزشکی، داروسازان و دستاندرکاران حوزه سلامت، افزود: بسیاری از تلاشهای علمی و تخصصی در حوزه دارو در پشت صحنه انجام میشود و مردم تنها محصول نهایی را در داروخانه مشاهده میکنند، در حالی که تولید و تأمین دارو حاصل تلاش مجموعه بزرگی از متخصصان است.
وقف از مهمترین مصادیق باقیاتالصالحات است
وی در ادامه با اشاره به روز وقف، وقف را یکی از مهمترین مصادیق باقیاتالصالحات دانست و تأکید کرد: انسان باید پیش از پایان عمر خود برای انجام کارهای خیر و ماندگار اقدام کند.
پورمحمدی با استناد به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: خیری که انسان در زمان حیات خود انجام میدهد، برای آخرت او ذخیره میشود، اما اموالی که بدون انجام کار خیر باقی میماند، پس از مرگ در اختیار ورثه قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: وقف میتواند زمینهای برای ماندگاری آثار خیر انسان پس از مرگ باشد و لازم است فرهنگ وقف و انجام امور خیر در جامعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه مرند همچنین با اشاره به سالروز شهادت آیتالله سیدمحمدباقر حکیم، اظهار کرد: خاندان حکیم از خاندانهای بزرگ و اثرگذار در تاریخ معاصر عراق است که شمار زیادی از اعضای آن به دست رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به مبارزات شهید سیدمحمدباقر حکیم علیه رژیم صدام، افزود: وی پس از مهاجرت به ایران، مبارزات خود را علیه رژیم بعث ادامه داد و در سازماندهی نیروهای مبارز عراقی نیز نقش مؤثری ایفا کرد.
پورمحمدی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خاندان حکیم، برای آنان علو درجات مسئلت کرد.
وحدت به معنای اتحاد مسلمانان در برابر دشمنان مشترک است
امام جمعه مرند با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: این مناسبتها فرصت مناسبی برای تقویت وحدت و همدلی در جهان اسلام است.
وی با بیان اینکه امام جعفر صادق(ع) نقش مهمی در تبیین و گسترش معارف اسلامی داشته است، افزود: بخش قابل توجهی از روایات فقهی و معارف دینی شیعه از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده و به همین دلیل از امام صادق(ع) به عنوان رئیس مذهب یاد میشود.
پورمحمدی تصریح کرد: معنای وحدت این نیست که پیروان مذاهب اسلامی اعتقادات خود را کنار بگذارند یا شیعه و سنی یکدیگر شوند، بلکه مسائل علمی و اعتقادی باید در حوزهها، دانشگاهها و مراکز پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: معنای وحدت این است که مسلمانان در برابر دشمنان مشترک دست در دست یکدیگر بگذارند؛ چرا که دشمنان جهان اسلام میان شیعه و سنی تفاوتی قائل نیستند.
امام جمعه مرند با اشاره به تحولات منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، اظهار کرد: اگر مسلمانان جهان متحد و منسجم باشند، دشمنان اسلام توان مقابله با این ظرفیت عظیم را نخواهند داشت.
وی تأکید کرد: اختلاف و تفرقه میان مسلمانان موجب سوءاستفاده دشمنان میشود و کشورهای اسلامی باید با تقویت وحدت و همبستگی، در برابر توطئههای قدرتهای بزرگ ایستادگی کنند.
پیشرفتهای کشور پس از انقلاب باید برای نسل جوان تبیین شود
پورمحمدی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به هفته دولت، اظهار کرد: هشتم شهریور سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر است و به همین مناسبت هفته دولت نامگذاری شده است.
وی با قدردانی از تلاشهای دولتمردان و مسئولان، بر ضرورت تبیین دستاوردهای کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: باید عملکرد و شرایط کشور در دهههای گذشته با وضعیت امروز مقایسه شود تا نسل جوان با واقعیتهای تاریخی و روند توسعه کشور آشنا شود.
امام جمعه مرند افزود: پیش از انقلاب بسیاری از روستاها و مناطق کشور از امکانات اولیهای مانند برق، گاز، آب آشامیدنی، راه مناسب و تلفن برخوردار نبودند، در حالی که امروز حتی در مناطق دورافتاده نیز بسیاری از این زیرساختها فراهم شده و دسترسی به اینترنت و فناوریهای ارتباطی وجود دارد.
وی با اشاره به تحولات حوزه سلامت ادامه داد: در سالهای گذشته کمبود پزشک متخصص در کشور به اندازهای بود که در بسیاری از مناطق از پزشکان خارجی استفاده میشد، اما امروز کشور در زمینه تربیت نیروی متخصص پزشکی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است.
پورمحمدی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف علمی نیز پیشرفت کرده است، گفت: پیشرفتهای کشور تنها محدود به حوزههای نظامی و موشکی نیست، بلکه در زمینههایی همچون پزشکی، فناوری هستهای، نانو و علوم مختلف نیز دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است.
وی با اشاره به اینکه «علم قدرت میآورد»، افزود: بخش مهمی از توانمندی کشور حاصل سرمایهگذاری و تلاش چند دهه گذشته در عرصه علم و فناوری است و همین پیشرفتها موجب شده جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از حوزهها به توانمندیهای قابل توجهی دست پیدا کند.
مسئولان باید برای حل مسائل منطقه با جدیت تلاش کنند
امام جمعه مرند در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تمامی شهدای انقلاب اسلامی، برای رئیسجمهور، وزرا، استانداران، فرمانداران و سایر مسئولان کشور و منطقه آرزوی موفقیت کرد.
وی ابراز امیدواری کرد طرحها و برنامههای پیشبینیشده در شهرستان مرند با جدیت بیشتری دنبال شده و به تدریج به مرحله اجرا برسد.
پورمحمدی همچنین بر حفظ امنیت، تقویت وحدت و همدلی مسلمانان و تداوم تلاش برای پیشرفت و اقتدار کشور تأکید کرد.
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