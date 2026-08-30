به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری صبح یکشنبه در دیدار با آرش زرهتن لهونی، که به مناسبت هفته دولت انجام شد، اظهار کرد: سازمان بازرسی خود را در کنار دستگاههای اجرایی میداند و تلاش میکند با ارائه هشدارهای بهموقع و راهکارهای کارشناسی، از بروز مشکلات پیشگیری و مسیر خدمترسانی به مردم را هموار کند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت و پشتیبانی از دستگاههای اجرایی افزود: نظارت باید به گونهای باشد که ضمن شناسایی آسیبها و خلأهای موجود، به رفع مشکلات کمک کند و موجب توقف فرآیند خدمترسانی به مردم نشود.
بازرس کل استان کردستان تصریح کرد: این رویکرد به معنای نادیده گرفتن تخلفات نیست و در برخورد با فساد، هیچگونه تعارف، مصلحتاندیشی و مماشاتی وجود ندارد و در چارچوب قانون و با رعایت اصول اخلاقی، برخورد قاطع و بازدارنده انجام خواهد شد.
حیدری با تشریح شیوه نظارت بازرسی کل استان گفت: برنامهریزی، اعلام هشدارهای نظارتی در زمان مناسب و مکاتبات سازنده با دستگاههای اجرایی از محورهای اصلی این الگو است تا پیش از تبدیل آسیبها به مشکلات جدی، راهکارهای لازم برای رفع آنها ارائه شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی مسائل مهم استان اظهار کرد: همانگونه که در بحران آب بانه با استفاده از ظرفیتهای تخصصی و ایجاد همافزایی در سطح کلان، زمینه رفع مشکل فراهم شد، در خصوص سد ژاوه نیز باید ابعاد موضوع به صورت دقیق بررسی و تبیین شود.
بازرس کل استان کردستان افزود: رفع موانع سد ژاوه از سطح تصمیمگیری صرفاً استانی فراتر است و برای حل این مسئله باید از ظرفیت مراجع و مسئولان ملی استفاده کرد و موضوع با اهتمام ویژه در سطح کشور دنبال شود.
حیدری همچنین تقویت ناوگان امدادی کردستان را از نیازهای مهم استان دانست و گفت: تأمین آمبولانس و خودروهای امدادی از نیازهای مبرم استان است و میتوان از ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد تجاری برای واردات این خودروها استفاده کرد.
وی ادامه داد: در این زمینه رایزنیهایی با رئیس اورژانس کشور انجام شده و اقدامات لازم برای انعقاد تفاهمنامه و تأمین اعتبارات مورد نیاز در حال پیگیری است.
بازرس کل استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده برای صیانت از حقوق بیتالمال اشاره کرد و گفت: نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط حساس و مقابله با زمینخواری از دیگر محورهای اقدامات بازرسی کل استان بوده است.
حیدری عنوان کرد: در نتیجه پیگیریهای انجامشده در سال گذشته، ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی و ۴۶۰ هزار مترمربع از اراضی دولتی و شهری به صورت قطعی رفع تصرف و به بیتالمال اعاده شده است.
در این دیدار، آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان نیز ضمن تبریک هفته دولت و قدردانی از حضور بازرس کل استان، نقش تعاملی و راهگشای بازرسی کل استان را در پیشبرد امور اجرایی مؤثر دانست و همراهی این مجموعه در پروژه قشلاق ـ گریزه را زمینهساز تسریع در اجرای طرح، جلب مشارکت سرمایهگذاران و صیانت از منافع عمومی عنوان کرد.
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