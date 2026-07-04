به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی ظهر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: افزایش قیمتها در شرایط اقتصادی کنونی موضوعی است که در سراسر کشور مشاهده میشود، اما سوءاستفاده برخی افراد از این شرایط و عرضه کالا با قیمتهای غیرمتعارف، قابل پذیرش نیست و باید با آن برخورد شود.
وی افزود: دستگاههای مسئول باید با برنامهریزی منسجم، حضور میدانی و نظارت مستمر، از تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری کنند و در عین حال، برخوردها با رعایت قانون و حفظ شأن فعالان صنفی انجام شود.
نظارتها باید اثربخشتر شود
استاندار کردستان با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در تنظیم بازار، خواستار بازنگری در روند بازرسیها شد و گفت: افزایش تعداد بازرسیها به تنهایی کافی نیست و لازم است کیفیت نظارتها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نتایج اقدامات نیز به صورت مستمر ارزیابی شود تا آرامش بیشتری بر بازار حاکم شود.
زرهتن لهونی از تشکیل یک کمیته تخصصی برای بررسی وضعیت تورم در استان خبر داد و افزود: این کمیته با مشارکت دانشگاههای کردستان و زیر نظر قرارگاه اقتصادی یا ستاد تنظیم بازار فعالیت خواهد کرد.
وی ادامه داد: شناسایی عوامل اثرگذار بر افزایش قیمتها و ارائه تحلیلهای علمی و راهکارهای کارشناسی، زمینه تصمیمگیری دقیقتر مسئولان برای مدیریت بازار و کنترل تورم در استان را فراهم میکند.
نظر شما