به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر شنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان گیلان با اشاره به بازدیدهای اخیر وزیر از آثار شاخصی چون ثبت جهانی قاسم‌آباد، یک مجتمع پذیرایی و مزار شهدای جنگ ۱۲ روزه در آستانه اشرفیه اظهار کرد: این بازدیدها نشان‌دهنده توجه ویژه وزارتخانه به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان گیلان است.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به برداشت حدود ۷۰۰ هزار تُن برنج در سال جاری گفت: بخش کشاورزی استان گیلان به‌ویژه تولید برنج از اهمیت راهبردی در کشور برخوردار است و در کنار استان مازندران نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی با اشاره به افزایش پروازهای فرودگاه رشت اعلام کرد: در خردادماه امسال ۲۴۵ پرواز داخلی و خارجی از فرودگاه رشت انجام شده که مقصدهایی چون استانبول، آنکارا، عمان و دبی را پوشش می‌دهد و این رشد نشان‌دهنده رونق گردشگری خارجی در استان است.

استاندار گیلان با اشاره به استقبال گسترده از منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون گردشگر وارد این منطقه شدند و این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری کشور است

حق‌شناس با اشاره به وجود بیش از ۱۲۰ اثر تاریخی در استان خواستار تسریع در روند ثبت ملی این آثار شد و گفت: آثار تاریخی هویت فرهنگی یک منطقه هستند و باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به اجرای ۲۴۳ پروژه عمرانی و گردشگری در استان اظهار کرد: از این تعداد ۱۳ پروژه چهار ستاره گردشگری هستند که برای تکمیل آن‌ها به ۳۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

نماینده عالی دولت در گیلان ابراز امیدواری کرد این پروژه‌ها می‌توانند رونق قابل توجهی به صنعت گردشگری استان ببخشند.