خبرگزاری مهر- گروه استانها، محدثه جوان دلویی؛ هفته اول شهریورماه به یاد کوتاهترین عمر ریاستجمهوری شهید بزرگوار «محمدعلی رجایی»، به نام هفته دولت نامگذاری شد و سالهاست دستگاههای اجرایی از ابتدای هرسال پیگیر به اتمام رساندن پروژههای متعدد و شاید چندینبار افتتاحشده هستند تا در این ایام بهاصطلاح قدمی برای توسعه خراسان شمالی عقبمانده در تمام ردههای کشوری بردارند.
آقای استاندار حالا که از روبان قیچیکردنها و کلنگزدنها و سرکشی تا دورترین نقاط مرزی خراسان شمالی کمی آسوده شدید، بنشینید و این بار شما شنونده درخواستهای مردمان دیار معرفتها باشید. این بار از زبان بانوان توانمند و فرهنگی و نجیب میخواهیم برایتان بگوییم و بنویسیم.
همانهایی که در سکوت، نام خراسان شمالی را در استانهای دیگر و حتی دنیا بر سر زبانها آوردند، همانهایی که حتی نمیدانند شما دفتری به نام امور بانوان دارید. همانهایی که ۱۸۰ شبانهروز از داغترین شب و روز اسفند پرغم تا گرمترین و سختترین لحظات عمر انقلاب اسلامی پای در میدان نهادند تا پشتوانه محکمی برای وطنمان باشند.
به این سخن شهید رجایی اشاره میکنم؛ «من امیدوارم که در آینده، کشور ما به صورت یک خانوادهٔ بزرگ درآید که انتقادمان از هم و خداینکرده بدگوییهایمان از هم یا بیاطلاعیمان از قوانین، دقیقاً در رابطه با افراد یک خانواده باشد که اشتباه میکنند ولی هرگز سوءظن و کینهای به یکدیگر ندارند و ما در حال تشکیل یک چنین خانوادهای هستیم.»
ما هم به گفته شهید رجایی یک خانواده هستیم و باید خودمان در کنار هم چالشها را رفع کنیم اما اول باید گوششنوایی برای شنیدن دردهای اعضای خانواده داشت.
درد دل همسران شهدای دیماه؛ از خونخواهی تا چشمانتظاری
اول باید به سراغ کسانی رفت که دین بزرگی بر گردن تکتک مردمان خراسان شمالی دارند، همسران شهدا! آنانی که در میانه میدان محکم و صبور ایستادند و نگذاشتند دشمن اشکشان را ببیند.
بتول رفیعی همسر سرگرد شهید سعید کورانی از یکی از دغدغههایش میگوید، از اینکه مشکلات اقتصادی و گرانیها برای همه مردم سخت است و برای من که اکنون هم پدر و هم مادر ۳ دختر بچه هستم و بار بزرگ زندگی بر دوش من است، بیشتر سخت میگذرد.
او خطاب به شما آقای استاندار میگوید: خانواده شهدای اغتشاشات اسفراین را بیشتر از گذشته دریابید. ما هنوز منتظر برخورد شما و دستگاه قضا با قاصران و خاطیان این اتفاق شوم هستیم تا شاید مرهمی بر دلهای آتشگرفتهمان شود.
زینب حقانی همسر شهید سردار علیاصغر حسنزاده جانشین فرماندهی نیروی انتظامی اسفراین که در شب هجدهم دیماه بر اثر ضربات متعدد عملههای صهیونیستی دچار مرگ مغزی و ۶ عضو بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد، جز خونخواهی همسرش و مطالبه بحقشان درخواست دیگری از شما آقای استاندار ندارد.
او اضافه میکند: ما خانواده شهدای دی ماه خواستار رسیدگی و محاکمه فوری اراذل و اوباشی که چهره شهر دارالقرآن اسفراین را با وحشیگریها تخریب کردند و سوزاندند و باعث شهادت رساندن بهترین و ارزشمندترین نیروهای امنیتی این استان شدند، هستیم.
روایت دانشمند یکدرصد برتر دنیا از نگرانیهای عمیق اجتماعی
حالا که به سراغ خانواده شهدای اسفراین رفتیم جا دارد تا دغدغه بانوی دانشمند یک درصد برتر دنیا، پژوهشگر برگزیده خراسان شمالی در رشته فنی و مهندسی و عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی مجتمع آموزش عالی اسفراین را بشنوید.
وی نگران نسل آینده است و عقیده دارد «در خانه اگر کس است، یک حرف بس است!» و میگوید: اما دغدغه و چالش اساسی در حوزه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، معیشتی در شهرستانها بسیار است.
پژوهشگر برتر انفعال برخی مسئولان در حوزه فرهنگی را مهمترین دغدغه و چالش کنونی میداند و ادامه میدهد: سکوت در برابر پدیده تأسفبرانگیز بیحجابی در جامعه اسلامی باعث وارد آمدن لطمات جبرانناپذیری به ارکان خانوادهها میشود.
آقای استاندار حرف مهم این استاد دانشگاه را لطفاً خوب بشنوید!
وی میگوید: به عنوان یک استاد دانشگاه که الحمدلله توانستم در مجامع بینالمللی اسم ایران و دانشگاه اسفراین را معرفی کنم معتقدم درگیر کردن جوانان به مسائل حقیر و پوچ باعث شده مسئله علمآموزی بسیار زیاد به حاشیه برود.
این عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین به کوچک شدن سفرههای مردم هم اشاره و بیان میکند: متأسفانه مسئولین فراموش کردهاند که وحدت مردم و دولت با کوچک شدن سبد معیشتی، گرانسازی مایحتاج اصلی مردم، قفل شدن وامهای ازدواج، عدم امکان ازدواج جوانان و تهیه جهیزیه جوانان دچار لطمه و شکاف میشود.
معضل تمامنشدنی نان؛ از صفهای طولانی تا کیفیت نامرغوب
پژوهشگر برتر به یکی از معضلات اصلی شهرستان اسفراین اشاره و بیان میکند: وضعیت نابسامان نانواییها که شامل تعداد کم نانوایی، سهمیه خیلی کم نانواییها، کم بودن شیفت کاری آنها، بیکیفیتی نان در سطح شهرستان هست که متأسفانه هر ساله بیان میشود و تغییری در این ۱۳ سالی که ساکن اسفراین هستم ندیدم متأسفانه شاید دلیل آن، مهم نبودن این مسئله برای مسؤلان، نان نگرفتن و در صف ایستادن مدیران و خانوادههایشان به نانوایی و سپری کردن حداقل دو ساعت زمان در هر نوبت برای گرفتن نان باشد.
او همخوانی نداشتن دستمزدها با تورم را در خراسان شمالی محروم اسفبار میداند.
برخی از زنان فعال فرهنگی و اجتماعی روستاهای اسفراین یک تنه کاری میکنند که کسی به گرد پای آنها برای پیگیری و به ثمر رساندن مشکل و باز کردن گرهای از کار مردمان روستاهایشان حتی آنهایی که سالها مهاجرت کردند و در تهران و مشهد ساکن شدند، نمیرسد.
آنها مهمترین دغدغه مردم اسفراین را سر و سامان دادن به نانواییها میدانند و عقیده دارند: برخی نانوایی ها مردم را ساعتها در صفهای طولانی معطل نگه میدارند. بماند که کیفیت نانها مدتهاست نامرغوب شده است.
چرخ اقتصاد در دستان زنان توانمند روستاها؛ اما وامها در راه است
یکی از بانوان فعال فرهنگی روستای رویین به حمایت از زنان توانمند روستاها اشاره و بیان میکند: روستاها از جمله روستای رویین زنان هنرمند بسیاری دارد که یک تنه چرخ اقتصادی بزرگی را میچرخانند اما باید دیده و شنیده شوند نه این که برای گرفتن مبلغی وام اشتغالزایی مدتها در راه رفت و آمد به ادارات باشند که نیمی از وام فقط بشود هزینه ایاب و ذهابشان!
بانویی دیگر که مدیر خیریه یکی از روستاهای اسفراین است به همخوانی نداشتن درآمدها با هزینهها اشاره و عنوان میکند: از ابتدای امسال تعداد مراجعاتمان و درخواست کمک بسیار زیاد شده بخصوص بیماران دیابتی برای تهیه داروهایشان بسیار در مضیقه هستند.
او ادامه میدهد: متأسفانه معلولین روستاها سالها باید در وضعیت دردآوری در انتظار کوچکترین امکانات باشند. از ساماندهی منزل گرفته یا میسرهای رفتآمد یا وسایل کمکحرکتی که نیازشان هست، زیرا اغلب روستاها کوچههای استاندارد ندارند یا دهیاریها در زمان سنگفرش معابر روستاها، معلولان را ندید میگیرند.
فاطمه فهیمی کشاورز و باغدار است و در روستای ملاباقر شیروان در باغش مشغول کشت و کار انگور و گردو است وقتی میگوییم حرف شما برای استاندار چه هست؟ میگوید: کمبود آب برای کشاورزی بد دردی است هر ۱۲ روز یکبار نوبت آبیاری باغ من است اما از ابتدای امسال فقط یک بار نوبتمان شده. مشکلات اقتصادی همهمان را کلافه کرده است! مگر خدا به دادمان برسد.
ساناز طاهری مادر پرتلاش و فعالی است که دخترش اکنون در بندرسیریک مشغول خدماترسانی به مادران باردار این منطقه در گرمای شدید و در بحبوحه خط و نشان کشیدنهای مزدوران آمریکایی است.
او ۱۸۰ شب است میدان را ترک نکرده چه در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید از بجنورد تا مشهد و چه در مسیر بجنورد تا بندرعباس، میناب و بندرسیریک پا به پای مردمان این سرزمین ندای خونخواهی رهبر شهید را فریاد زده است. او هم میگوید از استاندار جانباز و ایثارگر خراسان شمالی درخواست دارم همانگونه که در جانباز انقلاب هستند، جانفدای اسلام باشند، مدافع اسلام علوی و حقانیت و حیای فاطمی باشند و پیرو و حامی مستضعفان و پیگیر امور نیازمندان باشند.
آسیب ۴۰۰ میلیون تومانی در آتش اغتشاشات
مرضیه مقیمی صاحب کسبوکار و تولید ملزومات حجاب در خراسان شمالی است که در ایام اغتشاشات تولیدی او توسط فریبخوردگان عملههای صهیونیستی در آتش آسیب جدی دید. او ماههاست در راه فرمانداری بجنورد و ارگانهای دیگر برای گرفتن تسهیلاتی است تا بتواند دوباره تولیدیاش را سرپا کند. هرچند که به درخواست مکرر مشتریان این استان و خارج از استان مکان کوچکی را اجاره کرده اما دلنگران ۵ خانمی است که در کنار او مشغول طراحی و دوخت انواع چادر، عبا، مقنعه و روسری هستند.
او میگوید: از استاندار تقاضا دارم تسهیلات با سود کم در اختیار تولیدات کوچک برای رشد قرار دهند و همچنین ما ۴۰۰ میلیون تومان در این حادثه دچار خسارت شدیم که برای دریافت تسهیلات پیگیری کردیم و نامهنگاریهایی داشتیم اما تاکنون نتیجهای نداشت.
مرضیه ولینیا بانوی نامآشنا در صنعت لوازم آرایشی گیاهی در مشهد و تهران اما گمنام در خراسان شمالی است. او نمونه بازخواستن و توانستن است و با وجود ۴ هدیه الهی، مصرانه برای رسیدن به اهدافش شبانهروز تلاش کرد و اکنون در حال تبدیل شدن به یک برند معروف آرایشی ارگانیک در کشور است.
اما خانم ولینیا تمام مراحل و مجوزهای مربوط به کارش را تهیه کرده فقط مانده گرفتن نشان سیب سلامت و فروش آن در داروخانهها.
با خانم ولینیا در یکی از شلوغترین روزهای کاریش صحبت کردم که اولش مانده بود چه درخواستی به شما آقای استاندار بدهد که ناخواگاه یادش آمد برای گرفتن مجوز سیب سلامت باید کارگاهی را در شهرک صنعتی داشته باشد که میگوید: من ۴ فرزند دارم و در کنار آنها و با ۱۳ نیرو مشغول به کارم و برایم انتقال کارگاه سخت میشود.
او تأکید میکند: با وجود آن که از طریق فضای مجازی در حال فروش محصولاتم هستم و برای گسترش فعالیتهایم واقعاً به حمایتهای مدیران استان نیاز دارم، هرچند که بازهم خودم خواهم توانست به کمک همکارانم کارم را گسترش دهم.
وعده به سرانجام نرسیده را اعلام کنید
و اما... یک موضوع مهم و شاید فراموششده!
آقای استاندار یادتان است روز یازدهم فروردینماه سال قبل به منزل ناجی فداکار بجنوردی خادمالحسین زائران اربعین «جلال اسدی» رفتید و به مادر، همسر و فرزندانش وعده پیگیری برای گرفتن حکم شهادت او را دادید؟ حالا در آستانه دومین سالگرد آسمانی شدن این مرد فداکار هستیم که ۱۵۰ زائر حسینی را از آتش نجات داد اما خودش ققنوسوار به آسمان پرکشید.
عفت رئوف همسر جلال اسدی درخواستش از شما این است همان طور که خودتان به منزلمان آمدید و وعده پیگیری دادید همان گونه هم وعده به سرانجام نرسیدهتان را اعلام کنید نه این که یک سال و نیم است ما ماندهایم به کدام مدیر در استانداری مراجعه کنیم تا پاسخی بگیریم.
سرمایهگذاران بیانگیزه؛ از کاغذبازی تا ناهماهنگی ادارات
در بین بانوان خراسان شمالی، بانویی انقلابی و متعهدی وجود دارد که ۱۸۰ شبانهروز برای وطنش و به امر مقام معظم رهبری در میدان است اما او به همراه همسرش از بهرهبرداران گیاهان دارویی در استانهای خراسان شمالی و رضوی هستند و راسته کارش بهرهبرداری از محصولات غیرقابل فرآوری در ایران است که بهصورت خام به کشورهای اروپایی صادر میشود.
آقای استاندار شاید حرفه و مهارت این بانوی فعال، پرتلاش خستگیناپذیر که در بین کوهها و مراتع خطه شمال خراسان در رفتوآمد است کمی پیچیده، سخت، غیرقابلتصور و درنهایت شیک بهنظر برسد. اما او مهمترین دغدغهاش را برایتان این گونه توصیف میکند که، ناهماهنگی در زمان مناسب مزایده و اجرای طرحهای کشوری و استانی، ناهماهنگی میان اداره کل منابع طبیعی با ادارات شهرستانها و استانهای همجوار، حمایت نکردن از سرمایهگذار و کاغذبازیهای گاه غیرقابلنیاز و مراحل پرپیچوخم اخذ مجوزها، کاهش یا ثابت ماندن هزینههای دولتی، حضور دلالان و هزاران مورد دیگر از مهمترین دغدغههای ما سرمایهگذاران و کارآفرینان در این حوزه است.
او از هزینههای گزاف ایاب و ذهاب و دستمزد کارگران و باربری و انتقال محصولات از کوهها تا گمرک و صادرات و چالشهای دیگر باعث میشود ما سرمایهگذاران بیانگیزه شویم.
کارخانه کمپوست را دریابید؛ روایتی از یک خبرنگار باسابقه
یکی از خبرنگاران باسابقه بانوی استان هم میگوید: کاش آقای استاندار سرزده به ادارات بروند و ببینند برخی کارکنان رسمی چطور با مردم برخورد میکنند و معطل نگهشان میدارد.
او ادامه میدهد: در میان خیلی از کمبودها، اولویت اول به عقیده من که سالهاست پیگیر مطالبات مردم هستم موضوع اقناعسازی اجتماعی روستاهای پیرامون کارخانه کمپوست برای راهاندازی این کارخانه هست تا شاید بار بزرگی از آلودگی زیستمحیطی این استان کم شود.
او به رفتار غیرحرفهای و حتی به دور از آداب اداری برخی از روابطعمومیها هم اشاره و عنوان میکند: کاش در لابهلای جلساتتان با مشاوران و افراد مختلف یک بار در سال با خبرنگاران باتجربه خانم بخصوص در حوزه اجتماعی و اقتصادی دیداری داشته باشد.
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