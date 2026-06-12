به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لاهرود که در مصلای امامزاده سید ابراهیم بن موسی کاظم (ع) برگزار شد، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: آمریکا طبق روال گذشته آتش‌بس را نقض و به حریم هوایی ما تجاوز کرد.

امام جمعه لاهرود تصریح کرد: آمریکا از اینکه تنگه هرمز و کنترل آن را که شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی است از دست داده، به شدت ناراحت است. ۳۰ درصد حامل‌های انرژی و مواد غذایی از این تنگه به عنوان شاهراه انرژی جهان عبور می‌کند و نزدیک ۱۵ درصد نیز از تنگه باب‌المندب یمن می‌گذرد.

حجت‌الاسلام صفری ادامه داد: ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا وعده ارزانی بنزین و مواد غذایی را داده بود، اما نه‌تنها ارزان نشدند، بلکه بسیار گران‌تر شده‌اند و او جایگاه خود را از دست داده است.

وی افزود: حمله به لبنان نیز نقض دیگری از آتش‌بس بود که ایران پاسخ پشیمان‌کننده‌ای به آن داد و به فضل الهی به اخراج کامل آمریکا از منطقه بسیار نزدیک شده‌ایم.

خطیب نماز جمعه لاهرود اضافه کرد: علت صبر راهبردی ایران این است که می‌خواهیم این نهضت و انقلاب جهانی شود و با بیداری امت‌های دنیا، استکبار جهانی نابود گردد و زمینه ظهور که نزدیک شده، محقق شود.

حجت‌الاسلام صفری با اشاره به مناسبت‌های تقویم اسلامی و فرا رسیدن روز گل و گیاه، گفت: در همه جا، چه در فضای خانه و چه در فضای شهر، گل بکارید و از آن مراقبت کنید. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در این خصوص اهتمام مضاعف داشته باشند.

وی با تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: خداوند را شاکریم که ماه محرم دیگری را درک کردیم و حسینی‌تر شدیم. شایسته است در مراسم ماه محرم، حتماً برائت از دشمنان داشته باشیم و از رزمندگان اسلام، نیروهای مسلح، نظام، انقلاب و رهبری اعلام حمایت کنیم.

امام جمعه لاهرود با اشاره به دوم محرم، سالروز ورود امام حسین (ع) به کربلا و روز امر به معروف و نهی از منکر، بر ترویج این فریضه الهی در سطح جامعه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام صفری بر فعال بودن هیئت امنای مساجد در ماه محرم تأکید کرد و گفت: از همه هیئت امنای مساجد منطقه، مادحین و روحانیون حاضر در همایش «استقبال از ماه محرم» که با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل در آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) لاهرود برگزار شد، قدردانی می‌کنیم.

وی در ادامه از حضور پرشور آحاد مردم شریف لاهرود در تجمع حماسی شبانه که در شهر آلنی برگزار شد، قدردانی کرد.