به گزارش خبرنگارمهر،حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه با تاکید بر اینکه تاب آوری درس بزرگ اربعین است اظهار کرد: اربعین، فراتر از یک گردهمایی میلیونی، تجسم عینی تابآوری یک مکتب و امتداد زنده همان رخدادی است که سالار شهیدان در دل نظام طاغوت ایجاد کرد. راهپیمایان با گامهای استوار خود، نه فقط به عشق سیدالشهداء(ع)، که برای تجدید بیعت با آرمانهای آن حضرت یعنی ایستادگی در برابر ظلم به پا میخیزند.
وی افزود: این پیادهروی باشکوه، نشان میدهد که خون ثاراللهی امام حسین(ع) هرگز نه سرد میشود و نه حتی از جوشش میافتد و تابآوری ملتها، همان سرمایه گرانبهایی است که دشمنان سلطهگر را از براندازی مأیوس میکند. به عبارت دیگر، اربعین همان میدان تمرین و نمایشگاه اقتدار امتی است که ثابت میکند وعده الهی درباره پیروزی نهایی حق بر باطل، یک وعده حتمی است.
امام جمعه اصلاندوز گفت: نظام سلطه که از ۸۰ سال پیش، یادگاری به نام اسرائیل برای جلوگیری از پیشرفت تمدنی ما ساخته، امروز در حال مشاهده فروپاشی ابزارهای سلطهگری و هژمونیک خود است. مسیر، همان مسیر امام شهیدمان است؛ مسیری که در آن اعتماد به وعده الهی و تکیه بر توان داخلی، تکیهگاه اصلی است.
وی ادامه داد: ما امروز در حال تجربه کردن یک بلوغ تمدنی هستیم که حاصل دههها ایستادگی است؛ ایستادگی که نه تنها ما را از پا درنیاورد، بلکه ما را قویتر، منسجمتر و مصممتر برای تحقق تمدن نوین اسلامی کرد.
حجت الاسلام والسملین جعفرزاده ادامه داد : دشمن میداند که اگر این پیوند مردم و نظام باقی بماند، هیچ نیرویی قادر به تغییر محاسبات ما نخواهد بود. این یعنی ما از مرحله بقا عبور کرده و در مرحله اقتدار پایدار هستیم؛ مرحلهای که در آن، دشمن دیگر به دنبال حذف ما نیست، بلکه به دنبال مهار ماست و این بزرگترین پیروزیها برای امت امام حسین(ع) است.
امام جمعه اصلاندوز در بخش دیگر از خطبه ها با اشاره به اینکه اتاقهای فکر آمریکا درباره تنگه هرمز چه میگویند، به تبیین پیشنهادات اندیشکدههای آمریکایی برای تسلط بر تنگه هرمز پرداخت و خاطر نشان کرد: مسئله این است که مراکز فکری و پژوهشی آمریکا برای مواجهه با وضعیت تنگه هرمز چه نسخهای پیشنهاد میکنند و این پیشنهادها چگونه میتواند بر مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن اثر بگذارد. پاسخ به این پرسش نشان میدهد که در واشنگتن، میان استفاده از قدرت نظامی، تشدید تحریمها، ایجاد ائتلافهای دریایی، توسعه مسیرهای جایگزین و باز گذاشتن باب مذاکره، هنوز اجماع کاملی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: گزینه نظامی، دیپلماسی، ائتلاف دریایی، فشار اقتصادی، راهبرد ترکیبی، کاهش وابستگی به هرمز و افزایش نقش کشورهای منطقه، مهمترین محورهایی هستند که در این مطالعات تکرار میشوند. بررسی این پیشنهادها نشان میدهد که نسخه غالب در واشنگتن، اتکا به یک ابزار واحد نیست، بلکه ترکیبی از بازدارندگی، فشار، تقسیم هزینه و مذاکره است؛ ترکیبی که هدف آن حفظ آزادی کشتیرانی، محدود کردن اهرمهای ایران و جلوگیری از ورود آمریکا به جنگی پرهزینه و طولانی است.
امام جمعه اصلاندوز گفت: هرمز دیگر نمیتواند جدا از پرونده هستهای، تحریمها، توان نظامی و ترتیبات امنیتی منطقه مورد مذاکره قرار گیرد. برای ایران، این تنگه بخشی از قدرت بازدارندگی و اهرم چانهزنی است و برای آمریکا، حفظ جریان آزاد کشتیرانی، جلوگیری از تثبیت کنترل یکجانبه ایران و حفظ اعتبار امنیتی واشنگتن از خطوط قرمز اصلی محسوب میشود. از این رو، هر توافق احتمالی درباره هرمز ناگزیر باید میان امنیت، حاکمیت، منافع اقتصادی و موازنه قدرت منطقهای تعادل برقرار کند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفرزاده گفت: آمریکا دیگر نمیتواند بدون هزینه بر تنگه مسلط باشد، اما در عین حال حاضر نیست نقش راهبردی ایران در مدیریت این آبراه را بهصورت یکجانبه بپذیرد. همین تضاد، هرمز را از یک گذرگاه انرژی به یکی از مهمترین موضوعات مذاکره، بازدارندگی و رقابت راهبردی میان ایران و آمریکا تبدیل کرده است.
امام جمعه اصلاندوز در بخش دیگری از خطبه ها ضمن تقدیر از حضور رییس سازمان بازرسی استان به بیان مطالبات مردم اصلاندوز از سازمان بازرسی استان پرداخت و افزود: از اینکه مسئولین بازرسی استان در میان مردم حضور دارند و مشکلات شهرهای کم برخوردار را از نزدیک لمس می کنند واقعا قدردان هستیم.
وی افزود: مردم اصلاندوز از نبود بیمارستان، راه های مواصلاتی نامناسب، نبود فاضلاب شهری، نبود برخی از ادارات مانند اوقاف، ثبت اسناد و املاک ،جهاد عشایری ،هلال احمر، اداره ارشاد ،بسته بودن برخی از ادارات ناراضی هستند. آب شرب و لوله کشی برای برخی از روستائیان و عشایر با غیرت این منطقه تامین نیست برخی مدیران محترم هم با بی مهری نسبت به این منطقه رفتار می کنند.
برخی ادارات در یک معنا ترک فعل می کنند
حتی برخی ادارات در یک معنا ترک فعل می کنند و ما هم به عنوان خادم و صدای مردم وقتی مشکلات را می گوییم عزیزان مسئول رنجیده خاطر شده و گلایه می کنند گویی که نباید این مطالب طرح گردد.
حجت الاسلام والمسلمین جعفرزاده در پایان با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم اصلاندوز گفت: انتظار میرود موضوعات اساسی شهرستان با دقت بیشتری بررسی و برای رفع آنها اقدام عملی صورت گیرد.
وی با اشاره به برخی اختلالات در روند ارائه خدمات افزود: کمبود نیرو یا محدودیتهای اجرایی نباید موجب محرومیت مردم، بهویژه دانشآموزان و نوجوانان، از خدمات مورد نیاز شود.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا با بروز مشکل در یک مجموعه، روند خدمترسانی دچار توقف یا اختلال نشود. او در پایان خواستار پیگیری جدی و میدانی این مسائل و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای بهبود خدمترسانی در شهرستان شد.
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