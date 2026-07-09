آغاز عملیات اجرایی مرکز تخصصی ناباروری باتمانقلنج در شهرستان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، روند اجرایی راه‌اندازی مرکز تحقیقاتی، درمانی و تخصصی «باتمانقلنج» به عنوان یکی از پروژه‌های مهم حوزه سلامت و درمان شهرستان بررسی شد.

وی در این جلسه با اشاره به اهمیت این مرکز اظهار کرد: مطالعات اجرایی این مجموعه انجام شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی در محل جدید آغاز می‌شود.

فرماندار اردبیل گفت: این مرکز به عنوان مرکز تخصصی ناباروری شمال‌غرب کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و راه‌اندازی آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای خدمات درمانی تخصصی، کاهش مراجعات بیماران به سایر استان‌ها و افزایش دسترسی مردم منطقه به خدمات نوین درمان ناباروری داشته باشد.

در این جلسه همچنین از تأمین اعتبارات پروژه با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و دستگاه‌های مرتبط خبرداده شد و حاضران راهکارهای لازم برای تسریع در روند اجرا و تکمیل این طرح را مورد بررسی قرار دادند

بخش دیگری از این نشست به توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و بقاع متبرکه شهرستان اردبیل اختصاص داشت. همچنین پروژه‌های سرمایه‌گذاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه در شهرستان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد طرح‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی تأکید شد

فرماندار اردبیل با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها می‌تواند منشأ خدمات ماندگار برای مردم باشد، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های حوزه سلامت، زیرساختی و سرمایه‌گذاری در شهرستان با شتاب بیشتری به نتیجه برسد