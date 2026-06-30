به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی عصر امروز سهشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان اظهار کرد: یکی از رویکردهای راهبردی در توسعه صادرات بخش کشاورزی، عبور از خامفروشی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده از طریق صنایع تبدیلی است که در این راستا، سرمایهگذاری برای راهاندازی واحدهای فرآوری در کشور عراق در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: ایجاد کارخانههای فرآوری، بهویژه در حوزه محصولاتی مانند گوجهفرنگی، میتواند ضمن کاهش هزینههای لجستیکی، به تثبیت بازار صادراتی و ایجاد پیوند پایدار میان تولیدکنندگان داخلی و بازار مصرف عراق منجر شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه به وضعیت تولید ذرت در استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری تولید این محصول در خوزستان در کشتهای بهاره و تابستانه حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که این میزان، ظرفیت قابل توجهی برای صادرات ایجاد کرده است.
سلطانی کاظمی با بیان اینکه ذرت از جمله محصولات راهبردی و دو منظوره است، عنوان کرد: این محصول علاوه بر قابلیت صادرات، نقش مهمی در تأمین خوراک دام دارد و به همین دلیل، مدیریت همزمان بازار داخلی و صادرات آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد قیمت تعادلی برای هر کیلوگرم ذرت در محدوده ۸ تا ۹ هزار تومان است؛ بهگونهای که کاهش قیمت از این سطح، به زیان کشاورزان و افزایش آن، موجب فشار بر دامداران خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: در همین راستا، پیگیری برای اخذ مجوز صادرات ۳۰۰ هزار تن ذرت مازاد به کشور عراق در دستور کار قرار گرفته تا از طریق مدیریت عرضه، تعادل بازار حفظ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صادرات سایر محصولات کشاورزی پرداخت و گفت: در مقاطعی بهدلیل ملاحظات مربوط به امنیت غذایی، محدودیتهایی برای صادرات برخی اقلام اعمال شد، اما با پیگیریهای انجامشده و تعامل با بخش خصوصی، بخشی از این محدودیتها رفع شده است.
سلطانی کاظمی افزود: در حال حاضر صادرات محصولاتی نظیر خرما، ماهی و گوجهفرنگی، با پیگیری های اتاق بازرگانی اهواز مجدداً برقرار شده که این موضوع نقش مهمی در پویایی بازار محصولات کشاورزی استان دارد.
وی با تأکید بر اهمیت زیرساختهای مرزی در توسعه تجارت با عراق بیان کرد: برای حفظ و تقویت بازارهای هدف، لازم است زیرساختهای صادراتی از جمله پایانههای تخصصی در مرزهای تجاری ایجاد شود تا فرآیند صادرات تسهیل و هزینهها کاهش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: ایجاد این پایانهها میتواند به عنوان یک ابزار تنظیمگر، نوسانات بازار را مدیریت کرده و ارتباط مؤثرتری میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف برقرار کند.
وی در پایان گفت: توسعه صنایع تبدیلی در داخل و همچنین سرمایهگذاری در بازارهای هدف، دو محور مکمل برای ارتقای صادرات غیرنفتی در بخش کشاورزی هستند که میتوانند به افزایش ارزش افزوده و پایداری حضور در بازارهای منطقهای منجر شوند.
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