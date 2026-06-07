تشکیل بانک اطلاعاتی کشاورزان، اولویت راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه بعد از ظهر یکشنبه در دومین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران که به میزبانی آذربایجانغربی برگزار شد، ضمن قدردانی از نقشآفرینی سازنده کشاورزان و دامداران در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: با وجود چالشهای اقتصادی ناشی از اصلاح نظام ارزی و شرایط تحریمی، جامعه کشاورزی با عزم راسخ اجازه ندادند هیچگونه کمبودی در عرضه محصولات استراتژیک احساس شود.
وی با تقدیر از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اظهار کرد: استان در فرآیند اصلاح ارز ترجیحی و نیز در شرایط دشوار جنگ تحمیلی، مدیریت منسجم و عملکرد موور از خود نشان دادند. بهگونهای که در این بازه زمانی هیچگونه اختلال یا مشکلی از استان گزارش نشد و آذربایجانغربی توانست در آن مقطع حساس، با حفظ آرامش و ثبات، وظایف خود را در حوزه تامیم و مدیریت بخش کشاورزی بهخوبی انجام دهد.
خمسه با اشاره به جایگاه اتاق اصناف کشاورزی به عنوان یک نهاد نوپا اما راهبردی، افزود: هماکنون این اتاق در ۳۲ استان کشور شکل گرفته و در حال فعالیت است. هدف غایی ما از ایجاد این تشکل، دستیابی به یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از بهرهبرداران است تا بتوانیم با بهرهگیری از آمار شفاف، برای آینده کشاورزی کشور برنامهریزی منسجمی داشته باشیم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اتاقهای اصناف باید بازوان اجرایی و حامیان اصلی بهره برداران باشند، تاکید کرد: شناسایی کشاورزان واقعی و هویتبخشی به آنان از طریق پروانههای کسب، اولویت اساسی ماست و ضرورت دارد تمامی استانها در فرایند ثبت و ورود اطلاعات، نهایت دقت و سرعت را داشته باشند.
خمسه با اشاره به شرایط پیچیده بازار و فشارهای تحمیل شده بر هزینههای تولید، تصریح کرد: دشمن در جنگ اقتصادی نتوانست به امنیت غذایی کشور لطمه وارد کند، اما امروز با چالش گرانی و گران فروشی مواجه هستیم. در شرایطی که قیمتگذاری دستوری راهگشا نیست، اتاقهای اصناف باید به عنوان خط کش و مرجع تمیز میان گرانی (ناشی از افزایش هزینههای تولید) و گرانفروشی (ناشی از سودجویی) عمل کنند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از کشاورز و مصرفکننده بهطور همزمان، خاطرنشان کرد: اگر محصولات استراتژیک همچون گندم و شیر با قیمت مصوب و عادلانه از تولیدکننده خریداری نشود، تولیدکننده متضرر شده و در آینده با بحران کمبود تولید مواجه خواهیم شد. بنابراین، اتاقهای اصناف باید با هماهنگی روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، مدافع حقوق هر دو سوی زنجیره باشند.
تاکید بر شناسنامهدار کردن محصولات از مبدا تولید
مدیرکل دفتر امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی را از تأکیدات رئیسجمهور به وزیر جهاد کشاورزی دانست و گفت: این طرح که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تأکید شده است، باید به اولویت اجرایی سازمانهای جهاد کشاورزی در سراسر کشور تبدیل شود.
خمسه همچنین با دعوت از رؤسای اتاقهای اصناف کشاورزی برای حضور فعال در جلسات شورای معاونین و مدیران سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، خواستار همافزایی بیشتر این اتاقها با بدنه اجرایی وزارتخانه شد.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی (۲۱ تا ۲۷ خرداد)، این بازه زمانی را فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای این حوزه دانست و از اصحاب رسانه و صدا و سیما خواست تا با روایتی دقیق، تلاشهای خادمان این عرصه را برای افکار عمومی به تصویر بکشند.
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