به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی پس از قهرمانی تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران در رقابتهای قهرمانی جهان اظهار داشت: واقعاً روز گذشته خبر راهیابی دختران به جمع چهار تیم برتر و همچنین کسب مقتدرانه مدال طلای جهان توسط تیم زیر ۱۷ سال، در این روزهای سخت خبرهای خوبی بود که لبخند را به لب مردم میآورد.
وی ادامه داد: از مردم خوب، خانوادههای بازیکنان، کادر فنی به سرمربیگری آقای صادقیانی و همه همکارانی که زحمات ارزشمندی برای این موفقیت کشیدند، صمیمانه تشکر میکنم. بچههای خوب و باغیرت تیم ملی زیر ۱۷ سال در دو سال گذشته زحمت زیادی کشیدند و کار خود را از صفر آغاز کردند و امروز نتیجه آن تلاشها را میبینیم.
رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به موفقیتهای اخیر تیمهای پایه و بانوان گفت: در کنار این قهرمانی، امسال با هدایت عبدالرضا علیزاده یک مدال طلای ارزشمند در رده زیر ۱۸ سال به دست آوردیم و قهرمانی آسیا و جهان را نیز تجربه کردیم. تیم ملی بانوان هم با حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا تاریخسازی کرد.
تقوی افزود: تیم بانوان ایران در این مرحله باید با تیمهای ششم، هفتم و سیزدهم دنیا رقابت کند. تیمی که امروز رتبه سیوهفتم جهان را دارد و از رتبه حدود هشتادم به رتبه چهلم و سپس سیوهفتم رسیده، حالا باید مقابل چنین تیمهایی قرار بگیرد و این اتفاق بسیار ارزشمندی است.
وی تأکید کرد: عملکرد تیم ملی را نباید فقط با یک تیم سنجید. ما در ردههای مختلف پایه در حال کار هستیم و خوشبختانه نتایج آن را هم میبینیم. قطعاً فدراسیون والیبال از این تیم نیز تقدیر خواهد کرد.
رئیس فدراسیون والیبال در ادامه از حمایتهای وزارت ورزش و جوانان تشکر کرد و گفت: باید از وزارت ورزش و جوانان و وزیر ورزش تشکر کنم که امسال جانانه از فدراسیون والیبال دفاع کردند تا از هیچکدام از اعزامهای خود جا نمانیم.
تقوی در پایان درباره والیبال بانوان گفت: خانم لی برای والیبال بانوان زحمت زیادی کشید و او یک تفکر جدید در والیبال بانوان ایجاد کرد و باید این مسیر را ادامه دهیم. امیدوارم روند موفقیتهای والیبال ایران در ردههای مختلف ادامه پیدا کند و والیبال بتواند همچنان خبرهای خوب را به خانههای مردم ببرد و دل مردم را شاد کند.
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