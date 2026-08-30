خبرگزاری مهر- گروه استانها: شبکه راههای لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی استان، نقشی فراتر از جابهجاییهای دروناستانی دارد و بخشی از ارتباطات شمال به جنوب و شرق به غرب کشور از مسیرهای این استان انجام میشود.
گستردگی بیش از هشت هزار کیلومتری محورهای مواصلاتی، در کنار قرار گرفتن لرستان در مسیرهای مهم ترانزیتی، باعث شده توسعه، ایمنسازی و تکمیل راهها یکی از مسائل مهم زیرساختی استان باشد؛ موضوعی که هم با کاهش سوانح و تلفات جادهای ارتباط مستقیم دارد و هم بر حملونقل، اقتصاد و دسترسی شهرستانها به یکدیگر و استانهای همجوار اثر میگذارد.
با وجود اجرای طرحهای مختلف طی سالهای گذشته، برخی محورهای لرستان همچنان به دلیل ترافیک بالا، عرض نامناسب مسیر، شرایط توپوگرافی و سابقه تصادفات، در زمره مسیرهای نیازمند مداخله جدی قرار دارند.
در همین حال، تعدادی از پروژههای چهارخطه، کمربندی و بهسازی محورهای ارتباطی استان وارد مراحل پایانی اجرا شدهاند و بخشی دیگر نیز در مرحله پیمان، مناقصه یا آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.
در این میان، پروژههایی مانند چهارخطه الیگودرز ـ داران، محور ازنا ـ شازند، کمربندی دورود، محور خرمآباد ـ سپیددشت، واریانت چنار در مسیر خرمآباد ـ کوهدشت و محور کوهدشت ـ زانوگه از جمله طرحهایی هستند که تکمیل آنها میتواند بر وضعیت تردد و ایمنی محورهای استان تأثیرگذار باشد. برخی از این پروژهها در بخش لرستان به مراحل پایانی رسیدهاند و برخی دیگر برای تکمیل به اعتبارات و همکاری دستگاههای اجرایی در استانهای همجوار نیاز دارند.
در کنار این طرحها، پروژههایی همچون کمربندی غربی خرمآباد و محور زانوگه ـ اسلامآباد ـ پلدختر نیز در مراحل مختلف پیگیری قرار دارند؛ طرحهایی که اجرای آنها میتواند بخشی از گرههای ترافیکی و ارتباطی موجود را برطرف کند.
احسان کرمزاده، سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان، در گفتوگوی مشروح با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت پروژههای راهسازی استان، از آماده افتتاح بودن بخشی از مسیرهای چهارخطه، پیشرفت پروژههای در حال اجرا و پیگیری طرحهای جدید خبر داده است.
در ادامه، مشروح گفتوگوی خبرنگار مهر با سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان درباره وضعیت راههای استان، پروژههای اولویتدار و برنامههای پیشرو را میخوانید.
کرمزاده با تشریح وضعیت محورهای مواصلاتی لرستان، اظهار داشت: استان لرستان دارای بیش از هشت هزار کیلومتر راه ارتباطی است که بخش قابل توجهی از شبکه حملونقل غرب کشور را تشکیل میدهد.
وی افزود: از مجموع این مسیرها، ۱۷۲ کیلومتر آزادراه است و مابقی شامل بزرگراهها، راههای اصلی، راههای فرعی و جادههای روستایی میشود که ارتباط میان شهرستانها، روستاها و همچنین مسیرهای ترانزیتی کشور را برقرار میکنند.
لرستان؛ گره ارتباطی کریدورهای کشور
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان، گفت: قرار گرفتن لرستان در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و همچنین شرق به غرب کشور، موجب شده محورهای مواصلاتی استان تنها کارکرد دروناستانی نداشته باشند، بلکه بهعنوان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی کشور نیز نقشآفرینی کنند.
کرمزاده تصریح کرد: به همین دلیل توسعه زیرساختهای حملونقل و ارتقای کیفیت راههای استان از اولویتهای مهم حوزه عمرانی محسوب میشود و پروژههای متعددی در این زمینه در دست اجرا قرار دارد.
آغاز عملیات اجرایی کمربندی غربی خرمآباد
وی یکی از مهمترین طرحهای عمرانی حوزه راه را پروژه کمربندی غربی شهر خرمآباد عنوان کرد و افزود: این پروژه از طرحهای راهبردی استان است که نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی ورودی و خروجی شهر، تسهیل عبور خودروهای عبوری و بهبود جریان تردد خواهد داشت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه در روزهای آینده بهصورت رسمی و با برگزاری آیین کلنگزنی آغاز خواهد شد.
چهارخطه الیگودرز–داران در آستانه بهرهبرداری
کرمزاده در ادامه به روند اجرای پروژه چهارخطه الیگودرز–داران اشاره کرد و گفت: با همت دستگاههای اجرایی و عوامل اجرایی پروژه، ۱۳.۵ کیلومتر از این محور آماده بهرهبرداری و افتتاح شده است.
وی با بیان اینکه این مسیر یکی از پروژههای مهم توسعه شبکه بزرگراهی شرق لرستان است، افزود: بهرهبرداری از این بخش، ایمنی تردد را افزایش داده و بخشی از گرههای ترافیکی این محور را برطرف خواهد کرد.
تکمیل ۶ کیلومتر باقیمانده تا سال آینده
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به مراحل پایانی اجرای این پروژه، اظهار داشت: تنها ۶ کیلومتر از مسیر چهارخطه الیگودرز–داران باقی مانده که برنامهریزی لازم برای تکمیل آن انجام شده است.
کرمزاده تأکید کرد: بر اساس برنامه زمانبندی، این بخش نیز تا سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید تا کل محور در اختیار کاربران جادهای قرار گیرد.
تکمیل ۳۵ کیلومتر از محور ازنا–شازند در لرستان
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به محور ازنا–شازند، این مسیر را یکی از محورهای پرتردد و حادثهخیز کشور دانست و گفت: متأسفانه این محور طی سالهای گذشته شاهد تلفات انسانی قابل توجهی بوده است و به همین دلیل تکمیل آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: ۳۵ کیلومتر از این محور که در حوزه استحفاظی استان لرستان قرار دارد، تکمیل شده است و بخش باقیمانده مسیر به طول ۳۵ کیلومتر در محدوده استان مرکزی در حال احداث است.
کرمزاده ابراز امیدواری کرد: با تکمیل بخش باقیمانده در استان مرکزی، این محور در آینده نزدیک بهصورت کامل مورد بهرهبرداری قرار گیرد و شاهد ارتقای ایمنی تردد در این مسیر باشیم.
کمربندی دورود در مسیر چهارخطه شدن
وی در ادامه به پروژه کمربندی دورود اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه یکی دیگر از محورهای مهم ارتباطی استان است که حدود ۱۲ کیلومتر طول دارد و در قالب طرح چهارخطه در دست اجرا قرار گرفته است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: دو خط این پروژه تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید و عملیات اجرایی دو خط دیگر نیز در حال انجام است که بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
کرمزاده ادامه داد: تکمیل کمربندی دورود میتواند در بهبود وضعیت تردد در این محدوده و افزایش ایمنی مسیر نقش مؤثری داشته باشد.
بهرهبرداری از محور دهلیز–نهاوند
وی همچنین با اشاره به محور «دهلیز–نهاوند» گفت: این محور در خروجی شهرستان بروجرد به سمت استان همدان قرار دارد و از مسیرهای پرتردد و حادثهخیز منطقه محسوب میشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: این محور به طول ۱۰ کیلومتر، پیش از عید امسال به بهرهبرداری رسید و با تکمیل آن، بخشی از مشکلات تردد در این مسیر برطرف شده است.
اجرای طرحهای ایمنسازی در محور خرمآباد–سپیددشت
کرمزاده در بخش دیگری از سخنان خود به محور خرمآباد–سپیددشت اشاره کرد و گفت: این محور نیز به دلیل حجم بالای تردد و وقوع تصادفات، متأسفانه هر ساله شاهد تلفات جانی قابل توجهی است و ارتقای ایمنی آن ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه طول این محور ۸۴ کیلومتر است، اظهار داشت: تاکنون ۱۵ کیلومتر از مسیر تعریض و به سهخطه تبدیل شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: ۲۳.۵ کیلومتر دیگر از این محور نیز در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
اجرای ۲۳.۵ کیلومتر در پنج قطعه
کرمزاده با تشریح نحوه اجرای این پروژه بیان کرد: ۲۳.۵ کیلومتر در نظر گرفتهشده برای اجرای طرح، در پنج قطعه شامل سه قطعه ۳.۵ کیلومتری و دو قطعه ۱۰ کیلومتری در حال اجرا است.
وی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی این قطعات تصریح کرد: مجموع عملیات اجرایی این بخش از محور در حال حاضر حدود ۴۰ درصد پیشرفت دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تأکید کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان و دستگاههای اجرایی بر این است که عملیات اجرایی این محور مهم با سرعت بیشتری دنبال شود و با تکمیل بخشهای در دست اجرا، زمینه ارتقای ایمنی و کاهش حوادث در مسیر خرمآباد–سپیددشت فراهم شود.
پیشرفت ۹۲ درصدی واریانت چنار در محور خرمآباد–کوهدشت
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در ادامه تشریح وضعیت پروژههای راهسازی استان، به محور خرمآباد–کوهدشت و واریانت «چنار» اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این واریانت به طول پنج کیلومتر، اکنون ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
کرمزاده اظهار داشت: زیرسازی پنج کیلومتر واریانت چنار در روزهای آینده تکمیل میشود و پس از آن پروژه وارد مرحله آسفالت خواهد شد تا زمینه بهرهبرداری از این مسیر فراهم شود.
وی افزود: تکمیل این بخش از محور خرمآباد–کوهدشت میتواند در بهبود شرایط تردد و ارتقای ایمنی مسیر مؤثر باشد.
اجرای محور کوهدشت–زانوگه
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین به پروژه محور کوهدشت–زانوگه اشاره کرد و گفت: این محور در خروجی شهرستان کوهدشت به طول ۱۷ کیلومتر در دست اجرا است.
کرمزاده با بیان اینکه این پروژه در چند قطعه مجزا فعال است، تصریح کرد: مجموع پیشرفت فیزیکی محور کوهدشت–زانوگه حدود ۶۰ درصد است و تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که عملیات اجرایی آن با سرعت دنبال شود و تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
محور زانوگه–اسلامآباد–پلدختر در مرحله مناقصه
وی در ادامه با اشاره به محور زانوگه–اسلامآباد–پلدختر اظهار داشت: این پروژه به طول ۴۰ کیلومتر در مرحله مناقصه قرار دارد و روند مربوط به انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی آن در حال پیگیری است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: اجرای این محور از دیگر پروژههای مهم ارتباطی استان محسوب میشود و تکمیل آن میتواند به بهبود شبکه ارتباطی این بخش از لرستان کمک کند.
پیشرفت پروژه خرمآباد–نورآباد
کرمزاده همچنین درباره پروژه محور خرمآباد–نورآباد گفت: این پروژه به طول شش کیلومتر در دست اجرا است که چهار کیلومتر آن وارد مرحله آسفالت شده و در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: عملیات راهشکافی و آمادهسازی دو کیلومتر باقیمانده نیز در حال انجام است و با تکمیل این بخش، روند اجرای پروژه وارد مراحل بعدی خواهد شد.
تجدید مناقصه محور نورآباد–هرسین
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه نورآباد–هرسین اشاره کرد و گفت: این محور در خروجی شهرستان نورآباد به سمت استان کرمانشاه قرار دارد و اجرای آن از دیگر پروژههای مورد پیگیری در حوزه راه استان است.
کرمزاده افزود: مناقصه این پروژه یکبار برگزار شد، اما با توجه به شرایط موجود، فرآیند مناقصه نیازمند تجدید شد و اکنون پروژه در مرحله تجدید مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد.
وی تصریح کرد: در صورت انجام فرآیند مناقصه طی هفتههای آینده و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.
پیگیری پروژهها با وجود محدودیت منابع مالی
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در پایان با اشاره به محدودیتهای مالی موجود، اظهار داشت: تلاش مجموعه مدیریت استان و دستگاههای اجرایی بر این است که پروژههای راهسازی با استفاده از ظرفیتهای موجود و با کمترین وقفه دنبال شوند.
کرمزاده خاطرنشان کرد: امیدواریم پروژههای در دست اجرا و طرحهایی که در مراحل مختلف مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارند، در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شده و با تکمیل آنها، بخشی از نیازهای ارتباطی و ایمنی راههای استان برطرف شود.
نظر شما