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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

صابری کریمان:

کاراته کاهای مانه و سملقانی در رقابت های کشوری سه مدال کسب کردند

کاراته کاهای مانه و سملقانی در رقابت های کشوری سه مدال کسب کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کاراته خراسان شمالی گفت: کاراته کاهای سبک شوتوکان مانه و سملقان که به نمایندگی از این استان در رقابت های قهرمانی کشور شرکت کرده بودند با کسب سه مدال رنگارنگ به کار خود پایان دادند.

علی اصغر صابری کریمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم شش نفره کاراته سبک شوتوکان JKA شهرستان مانه و سملقان که به نمایندگی از خراسان شمالی در رقابت های قهرمانی کشور شرکت کرده بود، موفق شد در این مسابقات یک مدال نقره و دو مدال برنز کسب کند.

وی اظهار داشت: در رده سنی بزرگسالان سیدمحد سیدنظری در وزن 60- کیلوگرم در دیدار نهایی مبارزه را به حریف خود واگذار کرد و به مقام دومی این رقابت ها دست یافت.

صابری کریمان گفت: در همین رده سنی الیاس وحدت در وزن 84- کیلوگرم به مقام سومی مشترک بسنده کرد.

به گفته وی در رده سنی جوانان این مسابقات و در وزن 55- کیلوگرم نیز علی علایی پور موفق شد مدال برنز این مسابقات را از آن خود کند.

این مسئول با بیان اینکه مربیگری و سرپرستی تیم استان را در این رقابت ها قربان مهجوری دارنده کمربند مشکی دان شش کاراته خراسان شمالی بر عهده داشت، اضافه کرد: سید احسان حسینی، محمد مهجوری، سیدمحمد سیدنظری، معین اکبری، الیاس وحدت و علی علایی پور شش کارته کای خراسان شمالی در این مسابقات بودند.

وی افزود: در پایان مسابقات قربان مهجوری؛ مربی و سرپرست تیم خراسان شمالی که داوری دیدارهای حساس این رقابت ها را نیز انجام داده بود به عنوان مربی ممتاز این دوره از مسابقات انتخاب شد.

صابری کریمان تصریح کرد: رقابت های قهرمانی کاراته کشور سبک شوتوکان JKA، در دو رشته کاتا و کومیته در رده های کمربندی قهوه ای و مشکی، با شرکت 100 ورزشکار از 16 استان کشور به میزبانی ماهدشت کرج و در محل سالن امام رضا(ع) این شهر برگزار شد.

کد مطلب 1745680

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