کاراته کاهای مانه و سملقانی در رقابت های کشوری سه مدال کسب کردند

علی اصغر صابری کریمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم شش نفره کاراته سبک شوتوکان JKA شهرستان مانه و سملقان که به نمایندگی از خراسان شمالی در رقابت های قهرمانی کشور شرکت کرده بود، موفق شد در این مسابقات یک مدال نقره و دو مدال برنز کسب کند.

وی اظهار داشت: در رده سنی بزرگسالان سیدمحد سیدنظری در وزن 60- کیلوگرم در دیدار نهایی مبارزه را به حریف خود واگذار کرد و به مقام دومی این رقابت ها دست یافت.

صابری کریمان گفت: در همین رده سنی الیاس وحدت در وزن 84- کیلوگرم به مقام سومی مشترک بسنده کرد.

به گفته وی در رده سنی جوانان این مسابقات و در وزن 55- کیلوگرم نیز علی علایی پور موفق شد مدال برنز این مسابقات را از آن خود کند.

این مسئول با بیان اینکه مربیگری و سرپرستی تیم استان را در این رقابت ها قربان مهجوری دارنده کمربند مشکی دان شش کاراته خراسان شمالی بر عهده داشت، اضافه کرد: سید احسان حسینی، محمد مهجوری، سیدمحمد سیدنظری، معین اکبری، الیاس وحدت و علی علایی پور شش کارته کای خراسان شمالی در این مسابقات بودند.

وی افزود: در پایان مسابقات قربان مهجوری؛ مربی و سرپرست تیم خراسان شمالی که داوری دیدارهای حساس این رقابت ها را نیز انجام داده بود به عنوان مربی ممتاز این دوره از مسابقات انتخاب شد.

صابری کریمان تصریح کرد: رقابت های قهرمانی کاراته کشور سبک شوتوکان JKA، در دو رشته کاتا و کومیته در رده های کمربندی قهوه ای و مشکی، با شرکت 100 ورزشکار از 16 استان کشور به میزبانی ماهدشت کرج و در محل سالن امام رضا(ع) این شهر برگزار شد.