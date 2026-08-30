به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی آرمند صبح یکشنبه در دیدار با وحید خسروی، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار کرمانشاه، با قدردانی از تلاش‌های دولت و مجموعه مدیریت استان، بر ضرورت تداوم پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد.

امام جمعه دالاهو با تقدیر از تلاش‌های مؤثر و بی‌وقفه دولت اظهار کرد: حضور مسئولان در میدان و پیگیری مسائل و مشکلات مردم اقدامی ارزشمند است و از رئیس‌جمهور و استاندار کرمانشاه به دلیل حضور در میدان و پیگیری امور مردم قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: مردم در بزنگاه‌های مختلف با حضور در میدان و پشتیبانی از نظام، انقلاب و آرمان‌های آن، نقش مهمی در اتحاد و انسجام کشور ایفا کرده‌اند و امروز نیز باید خدمت به این مردم در اولویت مسئولان قرار گیرد.

آرمند با تأکید بر حمایت از خدمات دولت گفت: ما از دولت و اقدامات و خدمات آن به مردم حمایت می‌کنیم، اما در کنار این حمایت انتظار داریم مطالبات و دغدغه‌های مردم نیز با جدیت دنبال شود.

امام جمعه دالاهو کنترل و نظارت بر روند افزایش قیمت‌ها و تورم را از مهم‌ترین مطالبات مردم دانست و عنوان کرد: وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه نیازمند توجه جدی‌تر مسئولان است و باید برای کاهش مشکلات مردم در این حوزه اقدامات مؤثر و عملیاتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: مردم انتظار دارند مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول برای بهبود شرایط زندگی مردم و کنترل فشارهای اقتصادی تلاش کنند.

در این دیدار، وحید خسروی، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار کرمانشاه، نیز با قدردانی از همراهی و حمایت امام جمعه دالاهو اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان بر گفت‌وگو، تعامل و استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و معتمدان برای شناخت دقیق‌تر مسائل و پیگیری مطالبات مردم است.

وی افزود: دیدار با ائمه جمعه شهرستان‌ها فرصت مناسبی برای شنیدن مستقیم دغدغه‌های مردم و انتقال این مسائل به مجموعه مدیریت استان است و تلاش می‌کنیم مطالبات مطرح‌شده در این دیدارها با جدیت در مسیر تصمیم‌گیری و پیگیری دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

خسروی با اشاره به اهمیت نقش ائمه جمعه در تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان گفت: تعامل مستمر با ائمه جمعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مشکلات و اولویت‌های شهرستان‌ها و همچنین تسریع در روند پیگیری مطالبات مردم کمک کند.

مدیرکل حوزه استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت تقویت همدلی و همراهی میان مردم و مسئولان تأکید کرد و گفت: هدف مشترک همه ما، خدمت بهتر به مردم، رفع مشکلات و استفاده از همه ظرفیت‌های شهرستان و استان برای شتاب بخشیدن به روند توسعه است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت استان از دیدگاه‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی ائمه جمعه استقبال می‌کند و تلاش خواهد شد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موضوعات و دغدغه‌های مردم در مسیر پیگیری و رفع مشکلات قرار گیرد.

در این دیدار همچنین مشاور امور اجتماعی استاندار و معاون فرمانداری دالاهو حضور داشتند و درباره مسائل و ظرفیت‌های شهرستان و راهکارهای تقویت تعامل میان مجموعه مدیریت استان و شهرستان گفت‌وگو شد.