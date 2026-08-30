به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی صبح یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا خاص‌امیری، امام جمعه شهرستان صحنه، ضمن تبریک میلاد مسعود پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت و انقلاب اسلامی، بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام برای شتاب بخشیدن به روند توسعه استان تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه اظهار کرد: انسجام، همدلی و روحیه ایثار میراث گرانبهای شهداست و تجربه نشان داده است هر جا آرامش، وحدت و امنیت برقرار باشد، بستر توسعه و ورود سرمایه‌گذاران نیز به خوبی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به دستاوردهای دولت در سطح استان افزود: کرمانشاه با افتتاح ۶۲ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی، رتبه سوم کشور را پس از استان‌های آذربایجان شرقی و البرز به خود اختصاص داده است.

سلیمانی تصریح کرد: این حجم از سرمایه‌گذاری و افتتاح پروژه‌ها با وجود شرایط خاص کشور، نشان‌دهنده پویایی و شتاب فزاینده قطار توسعه استان کرمانشاه است و بیانگر آن است که ظرفیت‌های استان در مسیر فعال شدن و تبدیل شدن به فرصت‌های جدید اقتصادی و عمرانی قرار گرفته‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به پروژه‌های افتتاح‌شده در شهرستان صحنه طی هفته دولت گفت: در این شهرستان ۳۲ پروژه شاخص با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها نشان‌دهنده نگاه ویژه مجموعه مدیریتی استان به پیشرفت و شکوفایی ظرفیت‌های شهرستان صحنه و تلاش برای ارتقای شاخص‌های توسعه در این منطقه است.

سلیمانی با تمجید از فرهنگ غنی، مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم صحنه اظهار کرد: مردم این دیار همواره با اخلاق‌مداری، اصالت و صلح‌طلبی الگویی شایسته بوده‌اند و این ویژگی ارزشمند، سرمایه‌ای اجتماعی برای شهرستان و استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هدایت‌های پدرانه امام جمعه شهرستان در کنار تلاش‌های شبانه‌روزی تیم پرتلاش فرمانداری، بخشداران و مدیران محلی، موجب ایجاد فضایی امیدبخش و پر از اخبار خوب در شهرستان صحنه شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به موفقیت‌های استان در بخش‌های مختلف گفت: کرمانشاه در حوزه کشاورزی با تولید سالانه ۵.۵ میلیون تن محصول موفق به کسب رتبه چهارم کشور شده است.

وی همچنین به دستاوردهای استان در حوزه‌های فرهنگی، قرآنی، آموزش و پرورش و مدرسه‌سازی اشاره کرد و افزود: در این بخش‌ها نیز گام‌های اثرگذار و رتبه‌های برتری در سطح ملی به دست آمده است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: تمامی این توفیقات حاصل وحدت، وفاق و همراهی میان مردم و مسئولان است و هر اندازه این همدلی تقویت شود، ظرفیت استان برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت نیز افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: با همراهی، درایت و محوریت علمای گرانقدر و مسئولان دلسوز، مسیر ارتقای شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و فرهنگی استان با قدرت ادامه خواهد یافت.

مسئولان استان با کار جهادی در میدان خدمت هستند

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام محمدرضا خاص‌امیری، امام جمعه شهرستان صحنه، با تجلیل از مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان اظهار کرد: امروز دولت با رویکردی صادقانه، دلسوزانه و خدمتگزارانه در حال پیگیری امور و گره‌گشایی از مشکلات مردم است و همه ارکان کشور با همدلی و وحدت در مسیر پیشرفت نظام اسلامی گام برمی‌دارند.

وی ضمن تبریک اعیاد فرخنده ماه ربیع‌الاول و گرامیداشت یاد شهدای والامقام انقلاب و دولت افزود: رهبر شهید انقلاب همواره با بیانات دلگشا و هدایت‌های حکیمانه خود مسیر عزت و استقامت را تبیین فرموده‌اند و امروز شاهد هستیم که مسئولان اجرایی حتی در روزهای تعطیل با حضور در شهرستان‌ها و میدان کار، صادقانه در خدمت مردم هستند.

امام جمعه صحنه با اشاره به تحولات و پیشرفت‌های زیرساختی کشور گفت: با وجود تمام دشمنی‌ها و فشارهای همه‌جانبه استکبار جهانی، به برکت نظام اسلامی و همت مسئولان خدوم، توسعه جاده‌ها، امکانات زیربنایی و خدمات‌رسانی در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.

خاص‌امیری افزود: توسعه مسیرهای منتهی به مرز بین‌المللی خسروی نمونه‌ای از این اقدامات و جلوه‌ای از کارآمدی و خدمت‌رسانی گسترده به مردم است که باید این خدمات به شایستگی برای جامعه تبیین شود.

وی با ابراز خرسندی از رویکرد معنوی و روحیه جهادی مدیریت ارشد استان خاطرنشان کرد: استاندار کرمانشاه شخصیتی متدین، تلاشگر و ارزشمند است و حضور فعال و میدانی معاونان و مدیران کل در شهرستان‌ها موجب امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود.

امام جمعه صحنه بر لزوم تقویت وفاق و همدلی میان قوا و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: پیروزی و استمرار مقتدرانه انقلاب اسلامی همواره در سایه اتکال به خداوند، رهبری امام شهید و اتحاد آحاد ملت محقق شده است.

وی در پایان اظهار کرد: امروز نیز با هم‌افزایی و حمایت از تلاش‌های خدمتگزاران در دولت و استان، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای کشور و منطقه رقم زد.

در این دیدار مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار شهرستان صحنه نیز حضور داشتند.