تکمیل زنجیره ارزش شیلات با استفاده از توان بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، توکل آبشناس ظهر یکشنبه در آیین افتتاح مدیریت شیلات و امور آبزیان نهاوند با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تاکیدات مقام معظم رهبری بر صداقت و دلسوزی دولت و ضرورت تقویت انسجام اجتماعی، اظهار کرد: همه ما باید در مسیر تقویت انسجام اجتماعی حرکت کنیم و برای پیشبرد اهداف دولت و خدمت‌رسانی بهتر به مردم در کنار یکدیگر باشیم.

وی با اشاره به استقرار مدیریت شیلات و امور آبزیان در شهرستان نهاوند گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ نهاوند و در اقدامی کم‌سابقه یک مدیریت تخصصی از مرکز استان در شهرستان مستقر شده است که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تحولات جدی در حوزه شیلات و آبزی‌پروری شهرستان باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند افزود: تحقق این مهم حاصل همراهی و پیگیری مجموعه مدیران و مسئولان شهرستان و استان است و امیدواریم این مسیر با قدرت و جدیت ادامه پیدا کند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از مدیریت جدید شیلات شهرستان تصریح کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان و شهرستان باید با نگاهی جهادی در خدمت مدیریت شیلات و امور آبزیان نهاوند باشند و برای توسعه این بخش از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

آبشناس ادامه داد: ساختمانی که امروز برای مدیریت شیلات افتتاح شد تنها شامل چند اتاق است و قطعا در شان شهرستان نهاوند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم آبزی‌پروری کشور نیست.

وی خاطرنشان کرد: توسعه شیلات نهاوند نیازمند اعتبار، ساختمان مناسب، تسهیلات و حمایت از آبزی‌پروران است و باید از ظرفیت صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران برای تکمیل زنجیره تولید از تامین خوراک آبزیان تا فرآوری و صادرات محصولات شیلاتی استفاده شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند افزود: با همدلی و همراهی مسئولان شاهد رونق هرچه بیشتر صنعت آبزی‌پروری و تبدیل نهاوند به یکی از قطب‌های مهم این حوزه در کشور باشیم.