به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با ائمه جمعه شهرستان های استان تهران، از امکان صرفه‌جویی بیش از ۲ هزار مگاوات برق با اصلاح الگوی مصرف در استان تهران خبر داد.

وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت برق، اظهار کرد: چهار تن از نخبگان صنعت برق کشور در مسیر پایداری شبکه و خدمت‌رسانی به مردم به درجه رفیع شهادت نائل شدند و یاد و نام آنان برای همیشه ماندگار خواهد بود.

محمودی با اشاره به ظرفیت صنعت برق کشور، افزود: ایران با برخورداری از بیش از یک‌هزار و ۴۵۰ نیروگاه و ظرفیت اسمی بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات، در جایگاه دهم تولید برق جهان قرار دارد، اما به دلیل آسیب واردشده به بخشی از تأسیسات، توان عملی شبکه در حال حاضر حدود ۶۵ هزار مگاوات است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود، تصریح کرد: بخش عمده ناترازی موجود به الگوی مصرف بازمی‌گردد و روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه فرآورده نفتی به دلیل فرسودگی تجهیزات و پایین بودن بهره‌وری وسایل برقی هدر می‌رود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، کولرهای گازی غیراستاندارد را از عوامل مهم افزایش مصرف برق دانست و گفت: این تجهیزات در برخی موارد تا ۱۰ برابر یک کولر آبی استاندارد و ۳۰ برابر یک پنکه برق مصرف می‌کنند و مدیریت صحیح استفاده از آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در پایداری شبکه داشته باشد.

محمودی با اشاره به سهم استان تهران در مصرف برق کشور، خاطرنشان کرد: حدود ۱۵ درصد برق کشور در استان تهران مصرف می‌شود و تنها با رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان تهرانی، امکان صرفه‌جویی بیش از ۲ هزار مگاوات برق، معادل دو برابر میزان خاموشی‌های سراسری، وجود دارد.

وی همچنین از اجرای طرح «مهتاب» برای مدیریت هوشمند مصرف انرژی خبر داد و افزود: تاکنون ۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و بیش از ۱۰ هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان تهران جمع‌آوری شده است.

محمودی در پایان با تأکید بر نقش ائمه جمعه و نهادهای فرهنگی در فرهنگ‌سازی مصرف انرژی، از مردم خواست با تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از کولرهای آبی استاندارد و خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، صنعت برق را در عبور از پیک مصرف تابستان همراهی کنند.