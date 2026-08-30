به گزارش خبرگزاری مهر از توانیر، محمد اله‌داد مدیرعامل این شرکت از افزایش ۱۹ درصدی تراز مثبت مبادلات برقی کشور با همسایگان در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه ال گذشته خبر داد و تاکید کرد: پیگیری دیپلماسی فعال انرژی و تعاملات منطقه‌ای به‌ویژه در جریان سفر اخیر به ترکمنستان، نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع محدودیت‌های شبکه در ایام پیک تابستان داشته و زمینه را برای ارتقای سهم واردات انرژی در ماه‌های پیش‌رو فراهم کرده است.

اله‌داد با تبیین نقش راهبردی تجارت خارجی برق در حفظ پایداری شبکه سراسری اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال جاری که شبکه برق با اوج بار تابستان مواجه بود، فعال‌سازی ظرفیت‌های تبادل انرژی با کشورهای همسایه به مدیریت محدودیت‌ها کمک شایانی کرد.

وی افزود: در این مدت، حجم واردات (تبادلات با تراز مثبت) برق کشور به ۱.۶ میلیارد کیلووات‌ساعت رسید که در مقایسه با رقم ۱.۳ میلیارد کیلووات‌ساعت دوره مشابه سال قبل، رشد دقیق ۱۹.۰۴ درصدی را ثبت کرده است.

اهداف سفر به ترکمنستان و توسعه سهم مبادلات

مدیرعامل توانیر با اشاره به سفر اخیر خود و همکاران معاونت انتقال و تجارت خارجی به ترکمنستان خاطرنشان کرد: این سفر در امتداد ارتقای سطح تعاملات فنی و اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین انجام شد. در مذاکرات صورت‌گرفته تلاش شد تا ظرفیت‌های تبادلی میان دو کشور تعمیق یابد تا ان‌شاءالله بتوانیم برای ماه‌های پیش‌رو، سهم واردات انرژی را برای بخش برق کشور ارتقا داده و تراز انرژی مطمئنی را برای پاییز و زمستان رقم بزنیم.