به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر و هیئت همراه در سفر به ترکمنستان، با سردار ساپاروف، معاون وزیر انرژی این کشور دیدار و درباره مهم‌ترین محورهای همکاری دوجانبه در بخش برق و انرژی گفتگو کردند.

بر اساس اعلام توانیر، این مذاکرات که طی دو روز ۳ و ۴ شهریور در محل وزارت انرژی ترکمنستان در عشق‌آباد برگزار شد، بر توسعه همکاری‌های برقی و استفاده از ظرفیت‌های متقابل دو کشور متمرکز بود.

در این نشست، احداث خطوط سوم و چهارم ارتباطی برق، توسعه ترانزیت برق، افزایش حجم واردات برق از ترکمنستان در زمستان سال جاری و توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق ایران به ترکمنستان مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت.

همچنین سازوکارهای اجرایی احداث خط چهارم ارتباطی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند ایرانی برای اجرای طرح‌های تعمیرات و نگهداری شبکه برق ترکمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های برقی، بر پیگیری جدی طرح‌های مشترک و تسریع در اجرای توافقات تأکید کردند.

در همین راستا، تشکیل کارگروه فنی مشترک برای پیگیری احداث و توسعه خطوط ارتباطی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد این کارگروه با هدف پیگیری مستمر موضوعات فنی و اجرایی و تسریع در روند همکاری‌های دو کشور تشکیل شود.