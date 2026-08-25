به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر با تشریح دستاوردهای صنعت برق در هفته دولت اعلام کرد: هم‌زمان با هفته دولت، یک‌هزار و ۴۵۰ پروژه زیرساختی بزرگ با اعتباری بالغ بر ۸۶ هزار میلیارد تومان به ثمر نشست که نقش کلیدی در پایدارسازی شبکه، کاهش محدودیت‌های صنایع و بهبود کیفیت خدمات برق‌رسانی به مردم ایفا کرده است. این پروژه‌ها با تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید و مدیریت هوشمند شبکه، علاوه بر خنثی‌سازی آثار ناترازی، زیرساخت‌های انرژی کشور را برای عبور ایمن از چالش‌های فصل گرما و پایداری شبکه در زندگی روزمره شهروندان تقویت کرده است.

اله‌داد ضمن تبریک آغاز هفته دولت گفت: صنعت برق زمانی در زندگی مردم معنا پیدا می‌کند که نتیجه اقدامات آن در پایداری برق خانه‌ها، استمرار فعالیت مراکز درمانی و آموزشی، چرخش چرخ تولید، فعالیت کشاورزی و ارائه خدمات عمومی دیده شود؛ از این رو توسعه شبکه و افزایش ظرفیت‌های تولید و انتقال، مستقیماً در خدمت رفاه و امنیت انرژی کشور قرار دارد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به وضعیت شبکه برق در اوج بار سال ۱۴۰۵ گفت: اوج بار مصرف برق کشور با ۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۷۵۲۰۵ مگاوات رسید و همزمان میزان محدودیت‌های اعمال‌شده ۵۳ درصد کاهش یافت.

وی افزود: کاهش محدودیت‌ها به معنای آن است که بخش بیشتری از نیاز برق مشترکان با اتکا به ظرفیت‌های موجود و اقدامات انجام‌شده پاسخ داده شده و فشار کمتری به بخش‌های مختلف کشور، از جمله خانوارها، مراکز خدماتی و بخش تولید وارد شده است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: در سال جاری برنامه‌های مدیریت مصرف نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته و مجموعه اقدامات صنعت برق برای افزایش ظرفیت تأمین، تقویت شبکه و مدیریت مصرف، با هدف کاهش محدودیت‌ها و ارتقای پایداری برق دنبال شده است.

۱۴۵۰ پروژه برای تقویت شبکه برق کشور

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به پروژه‌های هفته دولت اظهار کرد: در مجموع ۱۴۵۰ پروژه در حوزه‌های انتقال و توزیع با سرمایه‌گذاری ۸۶ همت اجرا شده است.

وی گفت: این پروژه‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارند؛ چرا که تقویت شبکه برق به معنای افزایش ظرفیت تأمین برق برای شهرها و روستاها، مراکز درمانی، مدارس و دانشگاه‌ها، صنایع، واحدهای تولیدی، بخش کشاورزی و خدمات عمومی است.

اله‌داد افزود: این طرح‌ها با هدف توسعه، تقویت، نوسازی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه در مناطق مختلف کشور اجرا شده‌اند و نتیجه نهایی آنها، افزایش توان شبکه برای پاسخگویی به نیازهای فعلی و آینده کشور است.

۱۳۶ ابرپروژه انتقال؛ ۷۵۰ کیلومتر مدار خط جدید

وی ادامه داد: در حوزه انتقال، ۱۳۶ ابرپروژه در قالب طرح‌های هفته دولت اجرا شده که شامل ۷۵۰ کیلومتر مدار خط جدید و ایجاد ۵۱۹۰ مگاوات ظرفیت جدید پست‌ها است.

اله‌داد حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش را بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: شبکه انتقال، ستون فقرات برق کشور است و تقویت آن امکان انتقال مطمئن‌تر برق به مراکز مصرف را فراهم می‌کند.

به گفته وی، توسعه خطوط و پست‌های برق علاوه بر رفع گلوگاه‌های شبکه، قابلیت مانور و انعطاف‌پذیری شبکه را افزایش می‌دهد و ظرفیت لازم برای توسعه شهرها، صنایع و مراکز تولیدی را فراهم می‌کند.

۴۸.۳ همت سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه توزیع

مدیرعامل توانیر با اشاره به پروژه‌های حوزه توزیع نیز گفت: ۱۴۰۷ پروژه با سرمایه‌گذاری ۴۸.۳ همت در این بخش اجرا شده است.

وی افزود: شبکه توزیع آخرین حلقه زنجیره‌ای است که برق را به خانه‌ها، مراکز خدماتی، واحدهای تولیدی و سایر مشترکان می‌رساند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش، تأثیر مستقیمی بر کیفیت و قابلیت اطمینان خدمت‌رسانی به مردم دارد.

رشد ۲۱۱ درصدی ظرفیت تجدیدپذیرها

اله‌داد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی دیگر از دستاوردهای مهم صنعت برق عنوان کرد و گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نسبت به سال گذشته ۲۱۱ درصد افزایش یافته و ظرفیت نامی این نیروگاه‌ها به ۵۴۲۰ مگاوات رسیده است.

وی افزود: توسعه تجدیدپذیرها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، به متنوع‌سازی سبد تولید انرژی و کاهش وابستگی به منابع محدود سوخت‌های فسیلی کمک می‌کند و در بلندمدت، پشتوانه‌ای برای تأمین برق پایدارتر کشور خواهد بود.

مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق گفت: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزان واردات برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: مجموعه اقدامات شامل توسعه ظرفیت تولید، تقویت شبکه انتقال و توزیع، استفاده از ظرفیت تجدیدپذیرها، واردات برق و مدیریت مصرف، با یک هدف مشترک دنبال شده است؛ کاهش فشار بر شبکه و تأمین برق مطمئن‌تر برای مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور.

برق پایدار؛ پشتوانه زندگی، تولید و خدمات عمومی

اله‌داد تأکید کرد: برق فقط یک خدمت زیربنایی نیست، بلکه زیرساخت تداوم زندگی و فعالیت اقتصادی کشور است.

وی گفت: پایداری برق در یک خانه به معنای استمرار آسایش خانواده، در یک بیمارستان به معنای استمرار خدمات درمانی، در یک مدرسه و دانشگاه به معنای فراهم بودن امکان آموزش، در یک مزرعه به معنای استمرار فعالیت کشاورزی و در یک کارخانه به معنای تداوم تولید و اشتغال است.

مدیرعامل توانیر افزود: به همین دلیل، هر کیلومتر خط جدید، هر پست توسعه‌یافته، هر مگاوات ظرفیت جدید و هر اقدامی که موجب کاهش محدودیت‌های شبکه می‌شود، در نهایت باید به بهبود کیفیت زندگی مردم و تقویت تولید و خدمات کشور منجر شود.

اصلاح مصرف؛ مکمل توسعه زیرساخت

اله‌داد در عین حال توسعه زیرساخت را تنها راهکار تأمین برق پایدار ندانست و گفت: افزایش ظرفیت تولید و شبکه باید همزمان با اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه متوسط مصرف سالانه مشترکان خانگی در ایران در سال ۱۴۰۴، ۳۲۸۴ کیلووات‌ساعت بوده است، در حالی که این رقم در ترکیه ۲۸۰۰ کیلووات‌ساعت است، بر ضرورت توجه جدی‌تر به شدت مصرف انرژی تأکید کرد.

وی گفت: مدیریت مصرف به معنای کاهش رفاه مردم نیست؛ بلکه به معنای مصرف درست و جلوگیری از مصارف غیرضروری است تا برق مورد نیاز بخش‌های ضروری، مراکز خدماتی و تولید با اطمینان بیشتری تأمین شود.

مدیرعامل توانیر همراهی مردم را مکمل اقدامات صنعت برق دانست و گفت: حتی با توسعه گسترده زیرساخت‌ها، اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از برق همچنان ضرورت دارد.

وی افزود: رسانه‌ها نیز در این مسیر نقش مهمی دارند و می‌توانند با بیان دقیق واقعیت‌ها، تشریح دستاوردها و تبیین مسئولیت مشترک دولت، صنعت برق و مردم، زمینه افزایش اعتماد و همراهی عمومی را فراهم کنند.